Las 5 tendencias más populares en Japón

¡Hola, chicos! O mejor dicho, Konichiwa! Todos los que me siguen por Instagram @MarieMcGrathPTY, seguro ya saben que hace poco me fui de vacaciones por dos semanas a Japón. Además de ver templos espectaculares, conocer una cultura única, y comer delicioso; también quedé super impresionada con el estilo adorable de las mujeres japonesas. No es por nada que Gwen Stefani ha mencionado varias veces en sus canciones que ama el estilo de las mujeres en Tokyo.

Me puse de tarea observar muy de cerca a todos los que me rodeaban y apuntar los elementos claves de su estilo para poder compartirlo con ustedes. Lograr el look "kawaii" (que significa "cute" en Japón) no es tan difícil como pareciera, solamente necesitas lucir uno o más de las siguientes tendencias:

1. Overalls:

Sin duda alguna, la pieza más popular de toooodos en Japón es el overall. En Japón, les gusta lucirlo con un estilo preppy y clásico mezclándolo con gorritos, detalles de encaje y con estampados de cuadros.





2. Berets:

Otra pieza clave en el armario de toda mujer japonesa es un gorrito tipo Beret (que usualmente es la que imaginamos lucir a las mujeres de París). Opta por peinados dulces como dos colitas de caballo o una gran trenza. Mejor aún si tienes galluza para que te ayude a lucir aún más como una niñita "kawaii"!





3. Zapatos de plataforma peludos:

No es ningún secreto que las personas asiáticas suelen ser de estatura bajita; pero lo que sí no sabía es que por eso TODOS lucen zapatos de plataforma. Y no creas que son unos zapatos basiquitos en blanco o negro, no, no! A ellos les eeeencanta lucir zapatos peludos en colores pasteles como rosado, celeste y lila.





4. Blush Rosa:

En cuanto a maquillaje, las mujeres japonesas son bastante sencillas y no se complican mucho. Lo que sí nunca puede faltar es lucir una gran cantidad de blush rosado en el centro de sus mejillas. Imagínate como lucen los cachetitos rosados de una muñeca de porcelana, y usa eso de inspiración para robarte este look de maquillaje.





5. Carteras de Peluches:

Otra singularidad del estilo japonés (que a mí en lo personal me FASCINA!) es su obsesión con las carteras de peluche. Así es amigas, dije carteras de peluche. En Japón, esta pieza ultra divertida no se limita a solo las niñas pequeñas porque las mujeres lucen sus carteras de Disney, animalitos u otros personajes sin importar su edad.





6. Ropa de Escuela:

Y por último, pero definitivamente no menos importante, tenemos el estilo ultra clásico de niñita de escuela con corbatín, medias y moñitos en el cabello. Este probablemente es el estilo más reconocido de Japón mundialmente y se puede apreciar más que nada en las áreas más pobladas de Tokyo. Y lo mejor de este look es que lo puedes recrear con poco presupuesto. Sencillamente, combina una camisa de botones blanco, con una falda negra, medias blancas largas y amárrate una cinta en el cuello. ¡Listo!





¿Qué te parecieron estas tendencias de Japón?, ¿Cuál es tu favorita? Asegúrate de compartir tus looks inspirados en el estilo japonés en las redes sociales taggeando @MariemcGrathPTY y @Telemetro, me encantaría verlos. ¡Sayōnara mis amores!