5 tips para una piel saludable

¡Hola, chicos!! Cuando se trata de belleza, yo soy fiel creyente de que el cuidado de la piel es primordial para lucir saludable y radiante. Maquillaje es una buena ayuda para resaltar nuestra belleza natural; pero nada como tener una piel brillante.

Con eso en mente, hoy me gustaría compartir con ustedes mis 5 tips más importantes de cómo cuidar la piel:

1. Toma mucha agua:

Ya todos hemos escuchado que es de mucha importancia tomar agua; pero en serio chicos, es MUY importante. Para tener una piel radiante, es necesario hidratarla de adentro hacia fuera. Así que asegúrense de tomar por lo menos los 8 vasos diarios recomendados.





2. Desmaquíllate todas las noches:

Ya sé, ya se, cuando llegas tarde en la noche te da pereza quitarte el maquillaje; pero no se dejen ganar por la pereza. Por cada noche que no se desmaquillan están tapando sus poros con suciedad, aumentando la probabilidad de tener acné y arrugas (enemigos #1 de una piel radiante!). Una buena opción es mantener face wipes en el carro para que se puedan desmaquillar camino a la casa ;)





3. Usa protector solar:

Usar protector solar no es solo para protegerse del cáncer de piel (lo cual es super importante!), pero también protege tu piel de arrugas y de deshidratación. Hoy en día existen productos muy económicos y prácticos con protección SPF como bloqueador en spray o bases de cara con protección solar. Ya no hay excusas para no protegerse, especialmente con el sol brillante de Panamá!





4. Usa humectante todos los días:

Para tener una piel mega hidratada, a mí me gusta usar humectante en mi cara y todo mi cuerpo, por lo menos una vez al día (a veces dos). En días que quiero consentirme, me doy una larga ducha y utilizo un exfoliante de piel para poder eliminar toda la piel muerta de mi cuerpo antes de añadir mi humectante favorito. Si te humectas todos los días, les prometo que verán los resultados rapidísimo en su piel.





5. Conoce tu tipo de piel:

El último tip que puedo darles es que es muy importante conocer tu tipo de piel para saber qué cuidados especiales necesitas. Yo, por ejemplo, sufro de mucho acné y necesito usar constantemente productos que ayudan a calmar este problema. Aunque soy propensa a tener acné en mi cara, sorpresivamente el resto de mi cuerpo tiene una piel bastante seca que necesita ser humectada constantemente para no perder su elasticidad. Tómate el tiempo de estudiar tu piel y sus necesidades para asegurarte de comprar los productos correctos.





¡Y allí lo tienen chicos! No hace falta comprar la marca más prestigiosa de productos de piel, solamente necesitas ser constante en aplicar estos tips que les comparto hoy para ver resultados increíbles. Me encantaría escuchar sus recomendaciones de cómo cuidan su piel en casa, así que asegúrense de compartirlo en la sección de comentarios abajo. ¡Hasta la próxima amigos!