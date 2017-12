¡Año Nuevo en Nueva York!

En el top 10 de lugares para recibir el año nuevo, sin lugar a duda, siempre se menciona a Time Square en New York. Pero si viajas a Nueva York en el mes de diciembre ¿Qué otras cosas debes visitar? Tienes mucho que hacer, pero te voy a pasar 10 lugares imperdibles de la temporada:

Top 10

1. La Estatua de la libertad: es uno de los emblemas de New York. No puedes dejar de visitarla, sin importar la época en la que viajes, mucho menos si es tu primera vez. Para llegar a la Estatua de la libertad debes tomar un ferry que adicional te lleva a Ellis Island. Si no tienes mucho tiempo y quieres ver la estatua de cerca puedes tomar un ferry en Staten island que es gratuito y pasa muy cerca.

2. El Puente de Brooklyn o Brooklyn Bridge: El trayecto no es muy largo y puedes hacerlo perfectamente caminando o en bicicleta en no más de 30 minutos. La vista de los rascacielos es espectacular. Es una de las mejores actividades gratuitas que puedes hacer y les recomiendo esperar el atardecer.

3. Empire State: es otro de los emblemas de New York y tiene dos observatorios ubicados en el piso 86 y 102 desde donde puedes disfrutar vistas simplemente que te dejarán sin aliento de la ciudad de New York en 360°. Puedes comprar tus tickets online y te recomendamos tener paciencia, ya que en el mes de diciembre las filas son un poco largas. El horario es de 8am a 2am y dependiendo de tu preferencia puedes ver la ciudad de día o de noche.

4. Central Park: Uno de los parques urbanos más grandes del mundo con 340 hectáreas, donde podrás encontrar praderas, lagos artificiales, zoológico y otras atracciones. Es el escenario de miles de películas y si eres panameño encontrarás uno de nuestros símbolos patrios, nuestro escudo, donde te puedo garantizar te llenarás de orgullo.

5. Radio City Music Hall: considerado el teatro más importante de la ciudad de New York y, desde 1933 anualmente se presenta el espectáculo Radio City Christmas Spectacular con las famosas Rockettes, que es una compañía de baile de precisión.

6. Las Vitrinas de Macy´s: Una tradición navideña en Manhattan. Cada año la compañía selecciona nuevas temáticas para sus vitrinas animadas. Las seis vitrinas de Broadway de Macy´s Herald Square son un sitio imperdible en el mes de diciembre.

7. La decoración navideña en casi todos los países la podemos apreciar, pero en New York hay varios lugares icónicos que no te puedes perder, desde las bolas gigantes en calle 6th frente a Radio City Music Hall hasta el encendido del edificio de Saks Fith Avenue. En Time Square y Brooklyn también puedes disfrutar del espíritu navideño.

8. Rockefeller Center también conocido como Rockefeller plaza es un complejo de 19 edificios comerciales entre las calles 48 y 51 de la ciudad de New York. En la época navideña no puedes dejar de visitar el árbol de Navidad, el cual tiene 8 décadas con su emblemático encendido.

9. Pistas de patinaje: A principios del mes de octubre puedes visitar la pista del Rockefeller center. Aunque no es la más barata, es una de las más famosas de New York. Igual tienes la opción de visitar la pista ubica en Bryant Park y la del Central Park.

10. Time Square: sí dejamos de último lo mejor de New York. Es una intersección en Manhattan y, sin lugar a dudas, uno de los mejores destinos del mundo para recibir el año nuevo. La gran bola va descendiendo entre las pantallas leds y millones de papelitos de colores caen desde el aire junto con fuegos artificiales y es uno de los espectáculos más famosos y televisados en el año nuevo.

Como siempre viajeros, espero que estos tips les ayuden en su próximo viaje. Recuerda subir tus fotos con el HT #yosoyviajeroadicto y formar parte de la comunidad de viajeros en Instagram en @viajero.adicto