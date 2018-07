Panamá en Rusia

¡Hola, viajeros! Esta semana quiero hablarles de la mejor experiencia patriótica que he vivido en mi vida: Rusia 2018.

Viajar a Rusia fue diferente a todos mis viajes anteriores. Empacar para mí es la peor parte y para el viaje de Rusia no solo tenía mi maleta lista con días de anticipación sino que no pude dormir de la ansiedad. Es un viaje que necesita planificación, ya que por ser el país más grande del mundo uno debía coordinar con tiempo: hoteles, trenes, boletos aéreos, etc.





Lo primero que tengo que resaltar es que siempre los viajes te ayudan a romper paradigmas y, Rusia no fue la excepción. Siempre nos han vendido de que los rusos son fríos, demasiado estrictos, que nadie te quiere ayudar en temas del idioma, que por cierto si es un tema, que es super caro, etc; pero la verdad es que no es así. En su mayoría, todos los rusos son super atentos, cálidos, tienen sus reglas como en todos los países del mundo y sí, si te quieren ayudar con el idioma. Los que no saben hablar inglés en su mayoría usaban google traductor y problema resuelto.

El Mundial tenía como participante por primera vez a mi país, Panamá. Con solo ver mi bandera no pude contener las lágrimas. El escuchar nuestro Himno Nacional en un estadio con más de 40,000 personas, el ver a nuestra selección de fútbol después de haberlo soñado por tantos años, es la mejor experiencia que cualquier persona puede vivir y te llena de orgullo que todos los países quisieran saber de Panamá. Fuimos la fanaticada más alegre y, definitivamente, dejamos una marca inigualable, ya que nuestra humildad fue ejemplo para muchos países que no entendían cómo podíamos apoyar aun teniendo un marcador en contra.





En todas mis publicaciones como es una costumbre me gusta darle datos para ayudarlos en su organización de viaje. Si Rusia es un destino en el que estás pensando debes saber lo siguiente:

CIUDADES IMPERDIBLES

San Petersburgo y Moscú.

El Mundial se desarrollaba en 12 diferentes estadios ubicados a lo largo de todo Rusia. Yo visité Sochi, Saranks, Nizni, San Petersburgo y Moscú de las que les hablaré en publicaciones independientes para destacar que hacer en cada una de ellas.





CÓMO MOVILIZARTE

Antes de hablarte de los diferentes medios de transporte debo recomendarte que descargues Google Maps que te ayuda de manera casi exacta en todo tu recorrido.

TAXI

Los servicios de Taxis son Yandex y Uber. Los uber son más económicos y trabajan igual que como los conocemos en Panamá, pero Yandex es el más reconocido.

TRENES

Si viajas entre ciudades el tren es tu mejor opción. Tienes diferentes clases de cabinas: con sillas, con camas y las de primera clase. Los trenes son super exactos en sus horarios y son más económicos que las líneas aéreas. La compañía de trenes se llama Russian Rail y puedes comprar tus tickets online en www.rzd.ru

AEROLÍNEAS

Los vuelos internos en su mayoría se realizan con aerolíneas low cost. Les paso el dato de todas las compañías rusas que viajan entre ciudades.

www.aeroflot.com

www.s7.ru

www.rossiya.com

www.utair.com

www.ural.com

www.pobeda.com

www.redwings.com

www.nordwing.com

www.nordstar.com





MONEDA

Rublo Ruso. Te recomiendo descargar una aplicación llamada Currency que te facilita el cambio de dólar a rublo.

IDIOMA

Ruso. También hablan inglés en la mayoría de los hoteles y lugares turísticos. Te recomiendo descargar la aplicación google traductor

Como siempre viajeros espero que estos tips los ayuden en sus próximas aventuras. Recuerden seguirme en IG como @viajero.adicto