¿Qué hacer cuando cancelan tu vuelo o tu aerolínea sobrevende los asientos?

¿Cómo están mis queridos viajeros? Muchos piensan que el que te cancelen un vuelo o que tu aerolínea te informe en pleno aeropuerto que sobrevendió los asientos es la muerte y, sí, yo los entiendo perfectamente ya que me ha pasado y muchas veces.

Debo iniciar contando una triste historia como dirían en el seriado de Silvia Pinal. Era la primera vez que viajaba a Nueva York hace muchos años, con tres amigas en una aerolínea low cost. Llegamos al aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá, emocionadas con maletas, con nuestros ahorros, itinerarios y hoteles pagos (sobra decir que si viajábamos en una aerolínea de bajo costo, no podíamos darnos el lujo de perder un centavo) listas para comenzar nuestras vacaciones.

Para nuestra sorpresa solamente hicimos llegar al counter de la aerolínea cuando nos dijeron que regresáramos el día siguiente, ya que el vuelo lo habían cancelado. En circunstancias normales lo hubiéramos hecho, pero nosotras habíamos organizado nuestro viaje a NY con tours en las afueras (Las cataratas del Niágara, Washington, Philadelphia) y si no llegábamos en el día programado no solamente perdíamos el tour, sino que adicional no teníamos hoteles para mínimo los 3 primeros días de nuestro viaje. El solo pensarlo era una locura y, definitivamente, si no subíamos, realmente era mejor no viajar, ya que nuestros recursos no podrían cubrir los gastos.

Lo primero que tienen que hacer es guardar la calma. De nada te sirve pelear, ya que sinceramente el avión o ya salió o no va salir. Lo primero que hicimos fue ver las fronteras de NY y preguntar si podíamos viajar a Atlantic City. En la aerolínea nos dijeron que podían hacernos el cambio sin costo, ya que la cancelación del vuelo inicial fue directamente responsabilidad de ellos. Teníamos otro horario de salida, perderíamos la primera noche de hotel, pero llegaríamos a tiempo para nuestro tour y para continuar con nuestro itinerario.

El pleno aeropuerto nos tocó cotizar cómo llegar a Nueva York desde Atlantic City y como en todos los viajes se aprende algo nuevo, descubrimos una compañía de buses que nos dejaba directamente en Manhattan por menos de $40.00.

Nos tocó dormir la primera noche en una estación de trenes, ya que cuando llegamos no teníamos hotel sino hasta el día siguiente, pero esta y muchas otras anéctodas que después les contaré me han llevado a poder ofrecerles posibles soluciones.

SOLUCIONES

• En caso de que la cancelación de tu vuelo sea por causas de la aerolínea tienes derecho a una compensación.

• En casos como el que les acabo de relatar, las aerolíneas low cost regularmente condonan los cargos por cambio de vuelo y diferencia de tarifa a sus pasajeros, es decir; te mandan en el próximo vuelo disponible sin costo extra o a una ciudad cercana.

• Si tienes una conexión la aerolínea se hace responsable hasta de tu hospedaje siempre y cuando los vuelos estén en la misma reserva.

• Si tu vuelo se retrasa o tu aerolínea tiene sobreventa de los puestos, tienes derecho a una compensación. En su mayoría, unos minutos antes del embarque la aerolínea ofrece voluntariamente a los pasajeros la opción de pago a viajeros que no tengan temas en cambiar su itinerario. De no conseguir voluntarios escogen aleatoriamente a personas y le ofrecen la compensación.

• Si realizas conexiones con aerolíneas diferentes lamentablemente el segundo vuelo no será reembolsado.

• Si tu aerolínea te cambia la reservación y el tiempo de espera es superior a las 2 horas regularmente recibirás cupones para alimentación y bebidas.

Viajeros ahora les cuento mi fórmula de prevención. Con el tiempo, entendí que el que tu maleta se pierda, que los vuelos se cancelen o se atrasen es algo que pasa en todas las aerolíneas y debo recomendarles un seguro de viaje. En su mayoría adicional de cubrirte de cualquier acontecimiento médico, te incluyen indemnizaciones en todos los casos antes mencionados (cancelación de vuelos, perdidas de maletas, etc).

Nota importante: Muchas de sus tarjetas de crédito que acumulan millas ya tienen seguros de viaje.

Como siempre viajeros, espero que estos tips les ayuden en su próximo viaje. Recuerda subir tus fotos con el HT #yosoyviajeroadicto y formar parte de la comunidad de viajeros en Instagram en @viajero.adicto