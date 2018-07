Una cena desde las alturas en ciudad de Panamá

635x357 La experiencia Dinner in the Sky está en Panamá .

¿Cómo están viajeros? Esta semana les traigo un tip para los que no saben qué hacer los fines de semana. Es un viaje prácticamente de una hora para cenar en los cielos.

La experiencia Dinner in the Sky está en Panamá por tres meses específicamente hasta finales de septiembre.

SEGURIDAD - Lo que todos queremos saber, es si la aventura es segura y nos explicaron que la plataforma viene de Bélgica y cumple los más altos estándares de seguridad supervisados y aprobados por entidades como Grúas SHL, el Cuerpo de Bomberos de Panamá y Sinaproc.

UBICACIÓN - Están ubicados en Isla Naos del Causeway de Amador

PRECIO - El precio es de $150.00 y puedes comprar tus tickets en Marbella Calle 54, Edificio Marbella Tower II

EXPERIENCIA - La segunda pregunta que todos me han hecho es la obvia si da miedo y, tengo que confesarles que más fue la ansiedad que lo que realmente sientes.

La subida y bajada no se sienten para nada, ya que la plataforma es súper estable y realmente solo tuve un poco de vértigo cuando llegamos a los 45 metros de altura y vi mis pies en el aire.

Ciertamente si no le tienes miedo a las alturas será un paseo y si como yo sufres de algo de vértigo no te recomiendo que mires mucho para abajo, pues al verte a tantos metros de altura definitivamente algo de ansiedad sientes.





Estando en el aire, realmente la sensación es tal cual estuvieras en un restaurante. La plataforma gira en las alturas para que tengas la oportunidad de tomarte fotos desde diferentes ángulos, puedes reclinar la silla y el precio te incluye exquisitos platos (tres tiempos y tragos).

OPINIÓN

Puntuación en la comida: 10

Grado de dificultad de la experiencia: 8

Trip Recomendado: Definitivamente, SÏ

Como siempre viajeros espero que estos tips les sirvan para sus próximas aventuras. No olviden seguirme en IG como @viajero.adicto hasta la próxima semana.