Es el momento de conocer Disney, pero en Paris

¿Cómo están mis queridos viajeros? Existe un lugar donde todos volvemos a ser niños y que te recuerda lo importante que es SOÑAR, por supuesto, que es DISNEYLAND. A sólo 1 hora de Paris te encuentras con la ciudad mágica de Mickey.

Tienes más de 15 hoteles para tu selección y, en su mayoría no tienen un costo económico. La buena noticia es que la página oficinal de Disney Paris ofrece siempre promociones que incluyen hasta el hospedaje www.disneylandparis.es



Si estás en Paris puedes llegar al parque con auto de alquiler, contratar a una agencia de viaje que te incluya el transporte, contratar el magical shuttle que es un bus de Disney que sale desde los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly o puedes tomar el tren que es la opción más económica.

El tren RER- A lo puedes tomar en el centro de Paris y dependiendo de donde estés ubicado no demoras más de 45 minutos en llegar a la magia. No hay perdedero, ya que es la última estación llamada Marne-la-Vallée/Chessy. En los letreros de las estaciones no solo ves el nombre sino que están señalizadas con las orejitas de Mickey. El traslado ida y vuelta está aproximadamente en $17.00

EURO DISNEY tiene 2 grandes parques. El primero es DISNEYLAND en su versión Europea con su impresionante castillo que me tocó verlo nevando, ya que fui en temporada de invierno. Una experiencia diferente a la que he vivido en los parques de Orlando y California. Muchos opinan que el castillo es el más bonito de todos los parques de Disney y su versión es un poco diferente.

El boleto cuesta 79 euros para adulto, pero tal como les comenté en un inicio, es importante que verifiquen la web de Disney Paris, ya que siempre tienen promociones. Por ejemplo, yo conseguí mi entrada en precio de niño, a 56 euros.

Encontrarás las famosas montañas rusas, espectáculos en cada esquina y atracciones inspiradas en las películas de Disney. No puedes perderte como es tradición el desfile nocturno que termina con fuegos artificiales.

El otro parque es WALT DISNEY STUDIOS muy parecido a Hollywood Studios inspirado full en el cine ofrece atracciones más enfocadas en adultos con efectos especiales tal como las ves en las películas.

Es recomendable dedicarle un día a cada parque, pero puedes comprar una entrada combinada de un solo día.

Comida, regalos, serán tu menor preocupación, ya que te encuentras con área llena de restaurantes y en cada esquina puedes comprar tus recuerdos del parque.

Como siempre viajeros, espero que estos tips les ayuden en su próximo viaje. Recuerda subir tus fotos con el HT #yosoyviajeroadicto y formar parte de la comunidad de viajeros en Instagram en @viajero.adicto