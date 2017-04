Denisse Becerra da detalles sobre su embarazo y compromiso

La bicampeona de Calle 7 Panamá, Denisse Becerra, estuvo este lunes en la Silla Caliente de Tu Mañana, junto a su prometido Joalex, quien dio todos los detalles de cómo fue la organización para pedirle matrimonio el pasado 30 de marzo en plena transmisión del programa más visto de todas las tardes.

Joalex contó que ese día, ambos estaban cumpliendo 10 años juntos, así que una semana antes habló con la producción de Calle 7, en especial con Ramiro, quien lo ayudó a concretar esta gran sorpresa para Denisse, quien ese día reveló a todos los televidentes y seguidores que estaba embarazada.

"...era el décimo aniversario, por cosas del destino quedó embarazada, decidí dar ese paso, sé que Denisse estaba deseosa y bueno, pa' lante...más que nerviosismo, era un sentimiento que no esperé que iba a sentir, me dieron ganas de llorar, no me contuve, iba a romper en llanto, es una etapa de nuestra vida que va a cambiar...hemos crecido, ya somos dos adultos, ya profesionales los dos, me siento bien por eso", expresó el afortunado Joalex.

Denisse manifestó que nunca se imaginó que ese día su entonces novio le pediría matrimonio, que lo único que le pareció raro fue que no la dejaron pasar para la parte de afuera del estudio porque le informaron que estaban preparando algo "sorpresa", y ella vio a una banda, por lo que se imaginó que seguro su novio iría a cantarle algo. "...nunca me lo imaginé, porque sé que Joalex le tenía miedo a eso, al matrimonio...para mí lo más bonito fue lo de la campanada, fue súper bonito, cada vez que lo veo lloro", dijo.

Por su parte, Joalex admitió que sí siente algo de miedo al dar este paso. "...tengo miedo de que después de que nos casemos, cambien las cosas, estoy feliz de celebrar esto con Denisse, ella es la chica indicada, de ella me gusta todo, el cabello, las piernas, voy a ser el futuro esposo de una bicampeona, es una chica echada pa' lante, eso es lo que me gusta de ella...mandé a hacer el anillo un jueves antes...muchas gracias a producción, hasta yo quedé impresionado...", expresó el futuro esposo de Denisse.

Denisse informó que tiene casi 4 meses de embarazo, por lo que aún no saben el sexo del bebé; sin embargo, durante la entrevista, la presentadora Michelle Simons, les hizo un test del calendario chino, el cual arrojó que tendrán un varoncito, ya veremos si es cierto cuando nos den la noticia.