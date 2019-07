Marco Oses aclara que no se va de Calle 7 Panamá

El actual presentador de Calle 7 Panamá, Marco Oses, estuvo este lunes en Tu Mañana, donde aclaró los rumores desatados con respecto a un supuesto retiro del programa, surgidos luego de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

En el post, compartido el fin de semana, Oses escribió: "Veo esto y me lo tripeo! Jajajaa cuando ocurrió todo esto de estar en tu casa todos los días en tu televisor? Es muy loco pensarlo tomando en cuenta mi ex naturaleza introvertida... Pero la vida es una montaña rusa muy exótica, Una cosa llevó a la otra... Ahora me veo y me causa gracia, sorpresa y alegría. Solo me queda decir, GRACIAS!!! Gracias a todos los que estuvieron en mi camino y me hicieron llegar aquí! Ahora toca seguir y ver más adelante donde estaré metido! Que Dios me los bendiga".

Luego de esto, Oses recibió gran cantidad de mensajes de sus seguidores, quienes creían y estaban convencidos de su retiro del programa, pero no es así. Oses explicó que este fin de semana que pasó estuvo compartiendo con los participantes de Talenpro (concurso de talentos creado por Erika Ender) y que luego de eso llegó a su casa y sintió la necesidad de hacer algo para agradecerle a todas aquellas personas que de un modo un otro lo han apoyado a lo largo de su carrera.

"Talenpro es un proyecto que cambia vidas, es como un retiro artístico, una cosa muy loca, los pelaos que entran introvertidos salen con ganas de comerse al mundo... se me activó el chic del amor, el cariño, el agradecimiento, ese día lloré hablando con los chicos, llegué a la habitación de mi cuarto esa noche y quise hacer un post de agradecimiento a todas aquellas personas que han tocado mi vida... estamos bien equivocados, muy mal acostumbrados a agradecer cuando ya es tarde...", expresó el presentador.