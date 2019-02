Mónica y Sara llegan para reforzar a la furia amarilla y roja de Calle 7

La tarde de este lunes, la campeona de la segunda temporada de Calle 7 Panamá, Mónica Lee; y Sara Rivera, campeona de la primera temporada; llegaron para reforzar la fiebre amarilla y roja del programa de competencias más visto de Panamá.

Así es, el anuncio se realizó al iniciar el programa, donde ambas brindaron unas palabras de apoyo a los competidores.

"Muy contenta de estar aquí, no tienes ni idea, hasta me dieron ganas de competir…sé que tienen mucho potencial los muchachos, los quiero ver compitiendo, bueno, a eso vine…era muy poco hábil pero mis ganas de salir adelante fue lo que me hizo a mí mejorar…", expresó Mónica Lee, quien estará apoyando al equipo amarillo.

Por su parte, Sara manifestó que "todos son nuevos y me recuerdan mucho a esa primera temporada…que no peleen tanto sino que estén únicos, haciendo estrategias, que haya amor y unidad siempre en cada equipo…".

Definitivamente, la Nueva Era de Calle 7 Panamá viene con muchas sorpresas y tal parece que no se terminan.