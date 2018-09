Vlady Foster anuncia su retiro de Calle 7 Panamá

El campeón de la pasada temporada y capitán de la actual competencia de Calle 7 Panamá, Vlady Foster, anunció su retiro de este importante programa de resistencia física, a través de su cuenta de Instagram.

"Soy lo que soy gracias a toda mi gente, porque me enseñaron un camino diferente, en una franquicia muy especial llamada Calle 7, lamentablemente, me tengo que ir.... Pero créanme que los llevo en el corazón, no se cuánto tiempo tome en República Dominicana!!!! Ojalá sea rápido para volver y demostrar por que soy elnegropuntoco", expresó el competidor.

Asimismo, aclaró que la capitanía de la fiebre amarilla se la deja a Facundo y que confía en su trabajo. "Sé un líder, no un dictador", escribió.

Vlady, a través de algunas historias que publicó en su red social, se vio en el aeropuerto, tiempo antes de abordar e irse a República Dominicana.