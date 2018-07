Vlady es suspendido de Calle 7 Panamá por compartir polémico video

El campeón de la décimo primera temporada y actual competidor de Calle 7 Panamá, Vlady Foster, fue suspendido hasta nuevo aviso del programa, por incumplir con el Código Disciplinario.

La decisión surge luego que el competidor saliera en un En Vivo en su cuenta de Instagram, bailando en toalla mostrando su ropa interior, lo que no está permitido dentro de las reglas de la competencia.

Con respecto a la suspensión, Vlady expresó que "...me queda de aprendizaje, no lo vuelvo a hacer, siento que no es lo mismo que ocurrió en la otra suspensión, voy a tratar de seguir haciendo las cosas bien, lo malo es lo que se pega en las redes, pero lo bueno, las buenas acciones, de ir a actividades de niños sin costo alguno, nada más para ver a los niños sonreír, esa parte no la ven, yo sólo no soy el más serio, soy una persona happy y bueno, de todo esto se aprende, asumo mi responsabilidad, incumplí uno de los reglamentos de Calle 7".

Vlady abandonó el campo de batalla, sólo toca esperar la decisión de la producción de cuándo regresará al programa.