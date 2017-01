Yoani gana su 2da final de Calle 7 Panamá

Al momento en que Marco Oses dijo... 3, 2, 1... Calle 7, la Arena Roberto Durán comenzó a rugir. Era el momento de ver competir a Yoani Ben, campeona de la tercera temporada, y a Ana Paula, la denominada Bazuca Escarlata.

Era una competencia de subidas y bajadas, las chicas debían atravesar un circuito para luego ir escalando. Al inicio todo estuvo muy reñida, pero la colonense mostró dominio y tomaba la delantera por momentos. Sin embargo, Ana Paula no bajaba la guardia.

Tras 20 minutos de competencia de exigencia física, ninguna de las dos guerreras se rendían aunque los signos de cansancio ya se hacía evidente en el campo de batalla.

Yoani buscaba su bicampeonato, mientras que Ana Paula quería escribir su nombre en la galería de campeones de Calle 7 Panamá. El público seguía gritando, al acercarse el final el estruendo se hacía más fuerte en la Arena Roberto Durán.

Era la Furia Roja vs. la Fiebre Amarilla, los fanáticos no dejaban de apoyar a ninguna de las dos. ¡Pausa! Por primera vez, una final de Calle 7 es detenida, ya que Ana Pau se quejaba que la soga no le daba, pero luego que el equipo de jueces hizo la revisión se concluyó que la competidora del equipo rojo colocó mal la cuerda.

Tras la pausa, ya no faltaba mucho para que Yoani realizara el último recorrido para convertirse en la campeona de la 7ma temporada. Pese a que hubo una confusión, la colonense ganó la prueba.