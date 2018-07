Calle 7 Panamá: Yoani y Alan admiten que "se están conociendo"

La campeona y actual competidora de Calle 7 Panamá, Yoani Ben, admitió este lunes en el programa que "está conociendo" a su compañero de competencia, Alan Hernández, quien lo aceptó y además dijo que la admira por ser "luchadora y fuerte".

Así es señores, al parecer Yoani abrirá nuevamente su corazón al amor. "Somos amigos, tenemos buena química, me parece muy guapo, a quién no le parece guapo Alan…es muy inteligente, amable, caballero, osea tiene muchas virtudes, he salido a comer con él, nos estamos conociendo", expresó la "pantera".

Por su parte, Alan manifestó que "Yoani es una mujer emprendedora, muy hermosa, inteligente…he visto muchos comentarios buenos, malos, a veces la gente critica todo aquí pero en realidad no sabe cómo somos como personas, y quiero aclarar eso porque la Yoani que yo conozco es una gran mujer, creo que las personas primero se tienen que conocer y hablar de temas importantes, nos estamos conociendo".

El exjugador profesional de fútbol, aprovechó la oportunidad para aclarar que "no necesita fama de nadie" para poder salir adelante con su vida y "tener algo más"; esto, en reacción a la opinión una presentadora que según él, dijo que él, al comenzar una relación amorosa con Yoani, estaba buscando fama.