El domingo de Carnaval se vistió de lujo en la Cinta Costera 1, donde la soberana del Carnaval de Panamá "Un país en fiesta", Yanidia Maure, vistió una pollera punto en cruz con labores en negro, naranja y turquesa; mientras Leydis González, segunda princesa, lució una en tonalidades morado y naranja con técnicas en encaje valencia

mundillos pepiado.



Pero no sólo las reinas lucieron el traje típico de la mujer panameña, sino que niñas y adultas mostraron sus polleras calada, zurcidas, sombreada, montunas y hasta la congo.



Gustavo Him, administrador de la Autoridad de Turismo, expresó que este domingo se resaltó el folclore porque "es lo que nos identifica como panameños aquí y en el extranjero"; la carroza de la ATP fue inspirada en el Casco Antiguo de la Ciudad Capital, uno de los sitios más emblemáticos y visitados.



El reguesero “Apache Ness”,con un remix de sus mejores canciones: “El huracán”, “Advertencia” y “Rosa Salvaje”, puso a gozar a extranjeros y nacionales.



Unas 12 orquestas amenizaron en la tarima del recuerdo el domingo de Carnaval, entre ellas: Colaquito Cortez, Los Excelentes, Víctor del Rosario, Herencia Tropical

y Curro Vargas.



Hoy lunes, la juerga será dedicada a la fantasía del Carnaval y arrancará en los puntos donde se realizan los culecos, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., con la presentación en la tarima PTY FEST de los Rabanes y Yemil y en la tarima Golden Fest el reguesero Ramiro Blaster y Prime Lyrics; asimismo, en horas de la noche se presentarán Nenito Vargas, El Tachi y Manuel De Jesús Abrego, Boza y Makano.