Famosos del patio en el Carnaval de Río de Janeiro

Distintas personalidades panameñas del género cultural, deportivo y artístico, estarán presentes en la delegación de la primera escuela de Samba del Carnaval de Brasil, "Estácio de Sá", 10 veces campeona del Carnaval de Río, que ha seleccionado a Panamá como tema para sus presentaciones en el Sambódromo del Marqués de Sapucaí bajo el título: "La Fe que Emerge de las Aguas".

A continuación conoceremos un poco sobre las figuras que destacarán en Brasil:

Oscar Díaz (con su personaje de La One Two)

Destacado humorista, ha pasado por programas como "Súper Sábado", "Sabroso", "Telemanía", "El Mix del Fin de Semana"; productor de "Stilos", "Calle 13"; director, libretista, creativo, y actor de proyectos como "Los Vergara", "Así es el Barrio". Actualmente trabaja en "Infraganti" y con La One Two en "Tú Mañana", también he hecho teatro, radio doblajes y escritos para la farándula de la prensa escrita.

Margarita Henríquez

Nacida en La Villa de Los Santos, provincia de Los Santos, recordada por ganar la tercera versión del programa televisivo Latin American Idol a los 17 años, convirtiéndose en la aspirante más joven en ganar este concurso. También fue presentadora del programa folklórico "Así es mi tierra" en Telemetro Panamá, Canal 13.

Tatiana Ríos

Cantautora del grupo Afrodisíaco, ganó notoriedad tras obtener la Gaviota de Plata en la categoría folclórica en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2016, con la canción "Viene de Panamá" y ese mismo año, se convirtió en la primera agrupación panameña nominada al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Folclórico.

Rosa Iveth Montezuma

Oriunda de la Comarca Ngäbe-Buglé, provincia de Chiriquí, fue ganadora de Señorita Panamá 2018 y representó a Panamá en el Miss Universo Tailandia 2018.

Erika Ender

Es una cantautora panameña de ascendencia brasileña y estadounidense. Junto con Luis Fonsi, es la coautora del éxito mundial "Despacito". Muchos de los singles de radio, escritos por Erika, han estado nominados a los Premios Grammy y los Premios Grammy Latino. En el 2004 su tema "Cheque al Portador", le permitió clasificar al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, representando a Panamá, por vez primera en 45 años desde que iniciara dicho evento en febrero 1960.

Blas Pérez

Es un exfutbolista que se desempeñaba en la posición de delantero centro, con 118 internacionalidades, además de ser el máximo goleador histórico de la Selección Panameña de Fútbol con 43 goles empatado con Luis Tejada.

La One Two, quien es parte de la delegación panameña indicó que estará viajando el día 25 de febrero y abordará una carroza alusiva a las mariposas. La escuela de Samba "Estácio de Sá" será la tercera escuela en salir, destacando la biodiversidad, fe, historia y crisol de razas; plasmado en disfraces de carnaval y carrozas.