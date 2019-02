Lugares alternativos para los días de Carnaval

Con la llegada de la fiesta popular del panameño, el Carnaval; muchos se van por los lugares más reconocidos del país a la hora de celebrar la fiesta del Rey Momo; la Ciudad capital, Chitré en Herrera y Las Tablas en Los Santos; pero hay otros panameños, inclusive extranjeros, que optan por ir a ríos y playas menos concurridas durante estas fiestas, ya sea para variar o alejarse del tumulto de personas.

Entre las alternativas están:

Darién: río Chucunaque y río Chico en Yaviza.

Panamá Este: Toma de agua Río Mamoní.

Colón: Playa La Angosta, La Guaira e Isla Grande.

Panamá Oeste: playa Gorgona (de Muelle a Canadian), Gorgona (de Boquilla a playa Posa), Malibú, Punta Barco, Punta Chame, San José, La Ermita, La Ensenada (San Carlos), El Palmar y la Playa Veracruz.

Coclé: playa Santa Clara, Farallón y Río Las Mendozas.

Los Santos: playa Uverito, Isla Iguana, Arenal, Monagre (bandera amarilla), Rompi’o y Guayabero.

Veraguas: playa Torio (Mariato), Reina en Mariato y Arrimadero en (Soná) y El Salto en (San Francisco).

Bocas del Toro: Chiriquí Grande, Río Punta Peña, Isla Colón, playa Boca del Drago, Red Frog, playa Estrella y Río el silencio Puente.

Chiriquí: playa La Barqueta, Las Lajas, Las Mellizas y Estero Rico.

Para quienes acuden a las playas, se les recomienda no ingerir licor, no llevar botellas de vidrio, no botar la basura en los predios de la playa, nadar en grupo, vigilar a los niños y atender los llamados de atención del personal de la FTC.

Según la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en el 2018 durante estos días, se contabilizó al menos a un millón de personas, que viajaron en buses desde la Terminal de Transporte, autos particulares y al menos 104,704 por vía marítima.