Fiscales piden suspender traslado de Martinelli a prisión de baja seguridad

Una petición para que el traslado del expresidente Ricardo Martinelli a una prisión de baja seguridad en Miami, sea suspendido fue presentada por los Fiscales.

Se conoció este viernes, que la petición presentada se sustenta en que el Instituto Correccional Federal, prisión a la cual se autorizó el traslado, es una institución específicamente designadz para delincuentes convictos condenados y tiene serias limitaciones para la defensa.

Entre estas limitaciones menciona que no tiene una política de visita libre para el abogado defensor; las citas para los reclusos son limitadas y deben ser programadas con bastante antelación; las visitas de los abogado abogados se permiten solo los viernes, sábados y domingos de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. y deben coordinarse con al menos 72 horas de antelación, mientras que en el Centro Federal de Detención las visitas son permitidas todos los días de la semana en horario 7:00 a.m. a 9:00 p.m., facilitando la preparación de la defensa.

Por otro lado, sustentan la petición en que según las leyes norteamericanas, "en la medida de lo posible, los presos previos al juicio serán alojados separadamente de los presos condenados ".

Cabe señalar que el traslado fue solicitado por la defensa del exmandatario durante una audiencia celebrada el pasado 3 de agosto, ésto bajo el argumento de que era hostigado por un teniente del Buró Federal de Prisiones, donde se mantiene prisionero desde el pasado 12 de junio.

Esta petición había sido admitida por el juez federal Edwin Torres al centro de baja seguridad, a fin de "facilitar la preparación de su defensa para su audiencia final de extradición", según indicó.

Por otro lado, este jueves el juez federal Edwin Torres accedió a la petición presentada por el exmandatario panameño, para que la audiencia de extradición que estaba programa para el 22 de agosto, sea realizada el 23 de agosto.