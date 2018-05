Norilandeses entrenaron herméticos en el Rommel Fernández

La selección nacional de Irlanda del Norte entrenó este domingo por la tarde en el estadio Rommel Fernández con hermetismo, tras solamente permitir 10 minutos a la prensa que estaba en la cobertura para su primer contacto con la pelota en suelo patrio.

Comandados por Michael O'Neill, los norirlandeses arribaron a Juan Díaz en silencio, enfocados en el partido del martes, donde despedirán a Panamá en casa, previo a lo que será la Copa del Mundo en Rusia 2018.

Los estiramientos fueron los primeros 8 minutos en cancha y luego iniciaron a trotar, para luego hacer fútbol.

Se tiene previsto que para este lunes hagan el reconocimiento oficial de la cancha y también brinden declaraciones para el partido del martes.

