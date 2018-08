Conoce al heredero Marcel Guerra de Cuna de Acordeones 2018

Dicen que hijo de tigre sale rayado...pues no se equivocaron al inventar este refrán. Marcel Guerra tiene música en la sangre y no es para menos, siendo hijo del acordeonista Marcelino Guerra no podía salir de otra forma.

Marcel tiene apenas 20 años pero no lo subestimen ya que desde los 5 años está dándole al acordeón y teniendo como maestro al mejor, por supuesto su padre.

Este Chiricano viene a demostrar que no come cuento y le dará la batalla a más de uno. ¡Aplomen herederos!