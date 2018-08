Marcel Guerra prende el 2do baile, Ricaurte se despide de Cuna de Acordeones

Jooo... ¡Tremendo reto! Los ocho herederos de Cuna de Acordeones tuvieron que meterle duro a la molleja en esta segunda presentación.

Y es que, como sabrán, la música del acordeonista que les tocó esta noche no es nada fácil y si no, pregúntenle a los herederos que en este 2do baile hicieron un homenaje a Manuel Nenito Vargas, así que les tocó interpretar varios de sus éxitos, pero los jurados no se la pusieron fácil a ninguno y los llamados de atención fueron que daban miedo. !Ay, mis herederos!

La noche empezaba con la esperada cantadera que puso en tono al público presente, pero como de costumbre, las barras pedían a gritos a los herederos, quienes no se hicieron esperar.

El bocatoreño, Reneyro Mercado, abrió el baile con el éxito "Me Mata Este Dolor" y, que bien le fue porque el jurado Christian Nieto le dio una calificación inicial de 8.5.

Luego llegó Andrés Díaz pisándole los talones a Mercado con "Amigos de Ocasión" dando sus brincos pa' aquí y pa' allá. Y cómo es fánatico de la trayectoria de los Plumas Negras estaba que no cabía en su pellejo, sin embargo, no obtuvo una calificación muy alta.

Pero la fiesta seguía y a Ricaurte le tocó pedir la remuda a Manuel de Jesús Abrego y Abdiel Nuñez; lo hizo con mucha emoción pero el jurado encontró una que otra falla.

Como cuarto salió el ganador del primer baile, Hidadi Saavedra, poniéndole el sentimiento a la molleja con "Ninguna Cómo Yo". ¡Qué bien tocó otra vez el hijo de Veraguas!

Y el del medio fue el Chorrerano José Galvez tirando mucho sentimiento con la pieza "Olvídate de Eso" y qué presentación pa' buena se tiró, que hasta obtuvo el primer nueve de esta nueva temporada de Cuna de Acordeones. ¡Grande José!

Pa' después Chiriquí decir presente con Marcel Guerra que hasta arreglos personales le hizo a la pieza. ¡Jooo...El chiricano obtuvo 9.2 en su calificación inicial!

Roderick Burgos tampoco se dejó y le puso mucha inspiración, teniendo muy buena presentación.

Ya se acercaba el momento tenso cuando el ocueño terminó el baile con "Fruta Prohibida" porque con eso se revelaba la tabla de puntuación completa.

Y cuando llegó el momento de revelar la tabla de puntuación, el chiricano Marcel Guerra quedó como el más alto de la noche. ¡Enhorabuena!

Sin embargo, los sentenciados crecían y ya no eran tres, sino cuatro que estaban en la zona de peligro y esos eran Reneyro, Jesús, Ricaurte y Andrés.

Los muchachos debían salvar a dos pero decidieron dejarlo en manos del jurado y fue Jesús y Reneyro que salieron de la zona de peligro, destinando a Ricaurte y Andrés a manos de sus barras que sólo podían salvar a uno de los dos.

Lastimosamente el C-3 se nos fue y queda aún en competencia el Inquieto del Acordeón, Andrés Díaz.

Atajen herederos porque el próximo jueves será de corridos y atravesados...¡La cosa se pone peluda!