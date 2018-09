Nacen los miedos en los herederos y la competencia se aprieta para este 6to baile

¡Ay, mamá mía! Ya sólo quedan tres bailes más y se acaba lo que se daba, en la competencia tenemos a Hidadi Saavedra, Marcel Guerra, Roderick Burgos, José Galvez y Reneyro Mercado.

Lo 5 herederos tienen mucha garra y han demostrado a lo largo de los bailes el por qué siguen aquí y, aunque pareciera que no hubiera competencia entre ellos, por la gran amistad que se ha formado, déjenme decirles que sí la hay y más ahora que ya estamos más allá que de acá.

El veragüense, Hidadi Saavedra, el ganador de la mayoría de los bailes, es un muchacho con un talento innato y se ve plenamente confiado en el escenario, pero ha confesado que siente cierto temor por el linaje del chiricano, Marcel Guerra, quien también viene pisándole los talones y a quién considera un "monstro" con el acordeón.

Por otro lado, el chorrerano, José Galvez, viene apretando y avisando que el #teamchicheme no es chicha y nada más, si recuerdan, el pasado jueves ganó el ansiado primer lugar de la noche, eso para muchos fue una tremenda sorpresa, tomando en cuenta que sólo Hidadi y Marcel tenían dominado este lugar.

Además, tenemos a Roderick Burgos y a Reneyro Mercado, dos grandes acordeonistas, uno que es el más joven de la competencia y ha dejado claro que la edad no tiene nada que ver con la experiencia y aunque ha estado algunas veces en zona de peligro, el muchacho se aplica y como le mete el sentimiento a la molleja.

Tras eso, no podemos negar que Burgos tiene tremenda barra y precisamente a esa barra hay que tenerle miedo porque viene borrando a quien sea.

De último pero no menos importante, está el bocatoreño, quien es un músico en todo el sentido de la palabra, sabe mucha técnica y además estudia eso, pero en el escenario muchas veces se le ha visto nervioso y sucede que ese nervio no lo deja dar el gran brinco. ¿Será que vencerá esos nervios? Aunque en el pasado baile fue salvado por el jurado por tener el mayor puntaje de los sentenciados, así que no crean que no va a dar pelea y de la buena.

Agárrense las barras porque este viernes en el Jardín Telemetro presenciaremos a verdaderos leones del acordeón, nadie se quiere ir, nadie viene con cuento y se verá como sacan los colores por ese ansiado primer lugar de la noche, ¿Habrán nuevos campeones? ahh...y les recuerdo que la temática es de nada más y nada menos que noche de enamorados.

Y aquí entre nos, ¿Usted quién piensa qué sacará la casta en este 6to baile? Amanecerá y veremos...