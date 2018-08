"Estaremos observando a los herederos", Manuel y Abdiel sobre el homenaje a su carrera

¡Ahora sí! Este próximo jueves, los herederos tendrán que darle duro a la molleja porque los homenajeados cumplen nada más y nada menos que 30 años de carrera musical, así es, les hablo de Manuel de Jesús Ábrego y Abdiel Núñez.

Pero eso no es todo, los propios homenajeados estarán en primera fila para observar cada movimiento con el acordeón.

Y aprovechando que estaban en la Gala Típica en celebración de los 4 años de A lo Panameño, Chakatín aprovechó para preguntarles qué les parecía el talento de los muchachos.

Está tan difícil Cuna de Acordeones 2018, todos son excelentes músicos, tienen un potencial enorme, estaremos ahí observando a cada heredero

Además los interpretes de Cumbia Chorrerana, Me Persiguen Tus Recuerdos, Cuando Tu No Estás y de muchos más éxitos se sienten agradecidos con el público y saben más que nadie que el camino de un acordeonista no es fácil. "Mucho esfuerzo, trabajo y sacrifico, no ha sido nada fácil, pero lo hemos disfrutado al máximo, contentos y agradecidos".

Ya saben, la competencia está cada vez más difícil, los jurados no les piensan pasar por alto ningún error a los herederos y aparte, la presión de tener a los que cantan y tocan el repertorio de este 4to baile hará que pase de todo. ¡Ay mamá mía...aplomen, muchachos!