Selección Sub-17 rescata el empate en su primer partido del Premundial

La Selección de Panamá Sub-17 empató 2-2 contra la selección de Costa Rica en su debut del Premundial U17 de la Concacaf en el IMG Academy en Bradenton, Florida, Estados Unidos.

Los costarricenses abrieron el marcador en el minuto 23 donde Manfred Ugalde aprovechó un error de marcaje de la defensa canalera para posicionarse provechosamente, recibir el pase y rápidamente definir el 1-0.

En el minuto 31 los panameños empataron el enfrentamiento cuando Eric Pinto logró meter de rebote el balón en la portería tica tras un tiro de esquina.

Al instante, el equipo panameño concedió un tiro de penal efectuado exitosamente por Geancarlo Castro que devolvió rápidamente la ventaja para Costa Rica al minuto 33.

Aaron Lowis también anotó de rebote tras una buena transición de balón por parte de Panamá para empatar nuevamente el encuentro en el minuto 82.

Abdul Knight, capitán de la selección panameña y el seleccionado de Costa Rica, Fabián Álvarez salieron expulsados del partido con tarjeta roja en los minutos 77 y 79, respectivamente.

El panameño Eric Pinto también acumuló 2 tarjetas amarillas y junto a Knight, se perderá el partido de este sábado ante Surinam.

Panamá jugó los minutos de reposición con 9 jugadores.

Los siguientes enfrentamientos de Panamá serán contra Surinam (sábado 4 de mayo, 9:00 a.m.) y Curazao (lunes 6 de mayo, 9:00 a.m.), por el Grupo H de del campeonato.Este Premundial lo puedes seguir por RPC y Medcom Go.