Arrestan a Charles Oakley, ex Knicks, en partido de NY

NUEVA YORK (AP) — El exastro de los Knicks de Nueva York Charles Oakley fue sacado por la fuerza de su asiento en el Madison Square Garden, esposado y arrestado tras un altercado cerca de donde estaba sentado el dueño del equipo James Dolan.

Oakley, quien estaba sentado detrás de una de las cestas, empujó a guardias de seguridad antes de que lo sacaran durante el primer cuarto del partido jugado el miércoles por la noche, que los Knicks perdieron 119-115 ante los Clippers de Los Angeles. Algunos hinchas corearon "¡Oakley! ¡Oakley!" en apoyo al popular delantero.

Oakley, de 53 años, jugó como ala-pívot de los Knicks de 1988 a 1998, ayudándoles a llegar a la final de la NBA, pero ha tenido una relación tirante con el club luego de criticar a Dolan, presidente de la junta directiva del Madison Square Garden.

"Charles Oakley vino al partido de esta noche y se comportó de una manera bastante inapropiada y completamente abusiva", dijo el club en un mensaje publicado en Twitter. "Fue expulsado y ahora está arrestado por la policía de Nueva York. Fue un gran jugador de los Knicks y esperamos que pronto reciba ayuda".

La policía dijo que Oakley fue arrestado por tres cargos de agresión en tercer grado. Deberá presentarse a una audiencia más adelante.

El incidente ocurrió a unas cuantas escalinatas de la cancha, cuando el partido se había detenido para que el delantero de los Knicks Kristaps Porzingis lanzara tiros libres. Los jugadores de ambos equipos voltearon para ver la trifulca. El entrenador de los Clippers Doc Rivers, quien jugó con Oakley en Nueva York, dijo que lo que vio fue "triste".

"Para mí fue difícil ver eso", dijo Rivers. "Di tres pasos. Jugo que iba a ir haciai allí. Pero luego pensé, '¿Qué diablos voy a hacer?'. No me gustó eso. Es mi amigo. Fue duro ver lo que pasaba desde donde estaba parado".

Los guardias de seguridad fueron llamados al asiento de Oakley después de que él comenzó a gritar hacia Dolan, quien estaba sentado no muy lejos, en su usual asiento en la primera fila detrás de una de las cestas.

Oakley esperó esposado la llegada de la policía.

Jugó con Michael Jordan en Chicago y con Patrick Ewing en los Knicks en la década de 1990. Conserva una imagen de tipo duro y ha tenido entredichos con Charles Barkley últimamente.

"Es el mejor compañero del mundo", afirmó Rivers. "Honestamente, los jugadores lo pudieron ver. Fue algo duro de ver. Llevo mucho tiempo en esta liga y nunca vi nada igual".

