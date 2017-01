Chris Bosh habla de haber "probado el retiro"

Chris Bosh aún no sabe cuál será su futuro deportivo y mencionó que está "probando el retiro", pero no dijo si buscará extender su carrera en la NBA.

Bosh no ha jugado desde febrero pasado debido a complicaciones relacionadas con coágulos sanguíneos. Técnicamente sigue siendo un miembro del Heat de Miami, aunque no ha desempeñado ningún cargo oficial con el equipo desde que no superó un examen médico en septiembre pasado, por lo que no se le ha permitido retomar sus actividades en la cancha.

Bosh, quien estuvo presente en el show de dispositivos CES de Las Vegas, fue cuestionado sobre cómo pasa su tiempo libre fuera de las canchas.

"Yo solo sigue mis pasiones y lo que me encanta hacer y uso mi tiempo libre para responder ese tipo de preguntas y aguantar mi mal humor y tal vez un ligero caso de depresión", comentó Bosh. "En verdad, encontrar lo que ando buscando. He llegado a algunas conclusiones interesantes. Solo se trata de seguir mi corazón y hacer lo que me hace feliz".

Bosh no mencionó en específico si intentará o no jugar nuevamente, y tampoco dijo nada sobre su salud. Se espera que el Heat lo deje en libertad después de febrero, cuando se cumpla un año de su último juego. Los 76 millones restantes en su contrato siguen siendo garantizados, pero ya no tendría ese enorme impacto en el tope salarial de Miami.

Bosh participó en un panel junto al jardinero de los Cardenales de San Luis, Dexter Fowler, y el alero de los Warriors de Golden State, Draymond Green. El panel titulado "Vida Fuera De Las Canchas" fue moderado por Maverick Carter, director general de SpringHill Entertainment y socio comercial de LeBron James, excompañero de Bosh en Miami.

Bosh dijo que asistió al evento de CES para conocer personas y evaluar algunas relaciones comerciales.

"No sé qué saldrá de esto", reconoció. "Pero aquí estamos".

Bosh no completó ninguna de las últimas dos temporadas tras la pausa del Juego de Estrella debido al descubrimiento de coágulos sanguíneos. Se perdió 30 juegos en 2014-15 debido a la primera aparición del problema, y los últimos 43 partidos, incluyendo la postemporada, la temporada anterior, debido a un segundo incidente.