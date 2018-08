Coach Hussein: Mi preocupación es con que jugadores cuento y poner en forma al equipo

Los entrenamientos de la preselección de baloncesto de Panamá iniciaron el miércoles en el Domo de la Universidad con algunas preocupaciones por parte del técnico Manuel Hussein que comenzó a preparar al quinteto nacional para los partidos clasificatorios al Mundial China 2019 frente a Puerto Rico el 14 de septiembre y Estados Unidos el día 17 en la Arena Roberto Durán.



"Esta semana tendremos doble sesión de entrenamientos así como en algunos días sesión de gimnasio en la mañana. El programa de la próxima semana dependerá de la disponibilidad de las instalaciones y el estado físico de los jugadores, iremos viendo como vienen los jugadores y dependiendiendo de las conclusiones que vayamos sacando veremos si aumentamos el número de sesiones físicas o de baloncesto", comenzó diciendo el coach de Panamá.



"A mí no me preocupa Puerto Rico ni Estados Unidos, realmente y lo he dicho siempre mi única preocupación es mi equipo, claro que he visto juegos de nuestros próximos rivales, pero no tengo ahora mismo que ponerme a preparar los partidos, primero tengo que preparar mi equipo, hay que ver cuando llegan los jugadores que faltan, quienes son los que van a estar en la lista definitiva, ver si se cae algún jugador en el camino porque su equipo no lo presta, en fin hay una serie de situaciones que aún no están claras y esa es mi preocupación y la de intentar poner en forma al equipo".



"Te empiezas a preocupar un poco por los partidos 3 o 4 días antes, pero nuestra cabeza está en intentar poner en forma al equipo físicamente y en segundo lugar refrescar conceptos de juego y en el caso de Anel Alexis que está por primera vez con nosotros ir introduciendo nuestra manera de jugar que es bastante particular".



"El enfrentar a Puerto Rico y Estados Unidos como interpreto esto si quieres ir al Mundial tienes que jugar con todos los buenos, es decir no hay un rival fácil, lo único que te da esto es el nivel de igualdad que hay en los grupos. A mí eso no me representa un problema porque yo me concentro en mi equipo e intentar ver que cosas podemos hacer bien e intentarlas hacer mejor", agregó el técnico español.



"Yo prefiero jugar siempre con los mejores, si vienen jugadores de la NBA hay que disfrutar e intentar ganar exactamente igual, pero hay que dejar claro dos cosas, no estamos ocupados y preocupados por los demás equipos, estamos ocupados por nosotros".



"Mantener la base es importante porque ellos ya me conocen y saben lo que quiero de ellos, yo les conozco a ellos y sabemos nuestras virtudes y la manera que queremos jugar. La idea es que el equipo tenga su propia identidad, su propio estilo de juego y su manera de jugar".



"No puedes cambiar tu estilo de juego o condicionar tu juego dependiendo del rival porque entonces no juegas a tu manera y siempre juegas adaptándote al equipo contrario entonces nosotros tenemos nuestra manera de jugar porque se adapta a las virtudes de nuestros jugadores".



Llegada de canasteros



Panamá inició entrenamiento con diez canasteros y en los próximos días llegarían el resto y otros aún no están confirmados.



"Jamal Levy en teoría tiene que estar aquí mañana (jueves), Javier Carter llega el 27 de agosto, Tyler Haskins debe estar llegando estos días y el único que no puedo asegurar su arribo es Akil Mitchel porque acaba de fichar en Francia y estamos en esos trámiters burocráticos entre federaciones y el equipo y si todo sale bien a mas tardar el 30 de este mes debería estar en Panamá".



"El tema de Iverson Molinar es un tema de estudios en la Universidad de Estados Unidos, hemos intentado negociar hablando con la propia Universidad y hasta ahora no ha sido posible entonces este es realmente el problema que nos encontramos no solo con jugadores que están en la liga de desarrollo o en la universidad que al final no puedes contar con ellos y lo que quiero es tenerlos en todas las ventanas realmente porque tengo que tener un plan para tener un equipo base y jugar toda la eliminatoria".



A la primera sesión llegaron Joel Muñoz, Tony Bishop, Anel Alexis, Michael Hicks, Carlos Javier Rodríguez, Alejandro Grant, Trevor Haskins, Ernesto Oglivie, Josimar Ayarza y Eugenio Luzcando.



El aspecto físico



"El estado físico es el mayor reto para mí sí porque el gran problema es que tengo jugadores muy dispares que desde febrero o marzo que se acabó la liga de Panamá no han jugado, a algunos que jugaron conmigo en la última convocatoria en junio, otros como Carter que llega la próxima semana y ha estado compitiendo hasta hace dos semanas entonces no tienes igualdad en el aspecto físico teniendo gente en forma y otros en mala forma por eso se trata del trabajo físico en estas semanas".



"Sabemos que son buenas selecciones que han estado en el último Mundial que tienen un alto nivel de juego, ejemplo Puerto Rico y México son selecciones de alto nivel físico que nos van a exigir no solamente en un control del tiempo de juego sino de un control de ritmo de juego, todas esas cosas las sabemos, pero al final la clave es intentar en estas tres semanas llegar en el mejor estado posible físico y sobretodo de ritmo de juego y para eso tenemos programado un partido de preparación el 8 de septiembre frente a Chile en la USMA".



Caso Lloreda



Hussein confirmó que Lloreda no fue convocado por situaciones que se dieron en el partido pasado contra Argentina. "Esta es la mejor lista que podemos hacer, él (Lloreda) ha estado convocado en la anterior y lo que ocurrió en esa oportunidad digamos que hace que no esté en esta convocatoria. Es un tema largo de hablar pero creo que quizás él no tuvo el mejor comportamiento que puede tener un profesional y en el partido frente a Aergentina tomó una actitud que no es la que se debe tomar dentro de un colectivo y falló. Fue un caso de indisciplina".