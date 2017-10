Entrenador de Spurs llama a Trump “cobarde desalmado”

SAN ANTONIO (AP) — El entrenador de los Spurs de San Antonio Gregg Popovich calificó al presidente Donald Trump de "cobarde desalmado que cree que la única manera de quedar bien es insultando a los demás”, en respuesta al comentario de Trump de que presidentes anteriores “no llamaban a las familias” de los soldados caídos en combate.

Antiguos funcionarios del gobierno del ex presidente Barack Obama y el vocero del ex presidente George W. Bush refutaron las declaraciones de Trump. La vocera de la Casa Blanca dijo que Trump no estaba criticando a los predecesores.

Popovich ha sido un fuerte crítico de Trump, pero en una entrevista con la revista The Nation dijo que los comentarios del republicano, efectuados el lunes, “van más allá de los aceptable” y “lo más bajo posible”.

Aseguró que Trump es “un mentiroso patológico, inapto intelectualmente, emocionalmente y psicológicamente para tener este cargo, y eso lo sabe el mundo entero”.