Fuente AP: Dwyane Wade fichará con los Cavs

CLEVELAND (AP) — Dwyane Wade y LeBron James volverán a ser compañeros de equipo.

Wade ha decidido fichar con los Cavaliers de Cleveland, informó una persona con conocimiento de la situación. La persona habló el martes con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no podrá cerrarse hasta que el escolta se convierta en agente libre.

La persona indicó que el proceso se completará el miércoles, con la rescisión de su contrato con los Bulls de Chicago, y entonces firmará con los Cavs.

En Cleveland, Wade se reencontrará con James, su estrecho amigo y ex compañero en el Heat de Miami.

James y Wade son amigos desde que ambos ingresaron a la NBA en 2003, y fueron compañeros en el Heat durante cuatro temporadas entre 2010-14. Ganaron dos títulos de la NBA juntos y disputaron la final en cada una de las cuatro temporadas. James se fue de Miami para regresar a Cleveland, pero la amistad perduró.

Ahora, los dos irán por otro campeonato con los Cavs, remozados tras caer ante Golden State en la serie final de la pasada temporada.

Wade acordó el lunes rescindir su contrato con los Bulls, el equipo de su ciudad natal que le adquirió previo a la pasada temporada como agente libre.

El escolta jugó las 13 primeras temporadas de su carrera con el Heat, y se fue en verano de 2016 al firmar un contrato de dos temporadas con los Bulls.

James no ha escondido su deseo que tener a Wade en Cleveland. El estelar armador Kyrie Irving fue traspasado a Boston durante el receso de verano, y el jugador clave que los Cavaliers obtuvieron en el canje con los Celtics_ Isaiah Thomas _ no podrá jugar hasta enero debido a una lesión en la cadera.

El alero de los Cavaliers Tristan Thompson comentó el martes que Wade encajaría “fenomenalmente” en Cleveland.

“Es alguien que ha demostrado, no solo en el plano individual, sino como parte de un equipo con tres campeonatos”, dijo Thompson. “Está muy familiarizado con la mayoría de los jugadores de nuestro equipo. Siempre ha sido un excelente compañero. Nunca hemos escuchado nada mal. Sería tremendo para nuestro equipo contar con otro jugador con mentalidad de campeón”.