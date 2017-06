635x357 Fuente AP: Hayward se va del Jazz y es agente libre. KAREEM COPELAND (Associated Press)

SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU. (AP) — Gordon Hayward es oficialmente agente libre.

Como era de esperarse, el delantero del Jazz rechazó la opción de quedarse con Utah para el último año de su contrato y ahora se pondrá a prueba en el mercado como un agente libre sin restricciones, de acuerdo con una persona enterada de la situación.

Hayward, un veterano de siete temporadas, es uno de los jugadores importantes disponibles en este periodo entre campañas y es muy probable que logre un jugoso acuerdo. La persona habló con The Associated Press el jueves a condición de permanecer en el anonimato porque la decisión no ha sido anunciada formalmente.

El Jazz ha dejado en claro que recontratar a Hayward es la máxima prioridad del equipo, y su salida sería un enorme golpe a la reciente evolución de la franquicia. Los Celtics son por mucho considerados quienes más lo pretenden dado que son dirigidos por Brad Stevens, quien fuera entrenador de Hayward en la universidad. La habilidad de ganar será uno de los factores clave para Hayward, y Boston recién llegó a la final de la Conferencia del Este en la cima de la conferencia.

El Heat de Miami también entra en la contienda.

"Cada fibra de nuestro ser y nuestra alma colectiva del Jazz de Utah desea su regreso", dijo el general manager del equipo, Dennis Lindsey.

Hayward acaba de terminar la temporada más productiva de su carrera, que incluyó su primera selección al Juego de Estrellas, sus cifras más altas en puntos y rebotes por juego y guio a la franquicia a sus primeros playoffs desde 2012. Promedió 21,9 puntos, 5,4 rebotes y 3,5 asistencias al llevar al Jazz a la segunda ronda de la postemporada después de no haber ganado un solo partido en playoffs desde 2010.