Fuente AP: Timberwolves obtiene a Butler en canje con Bulls. JON KRAWCZYNSKI (Associated Press)

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Se concretó la ansiada reunión entre Jimmy Butler y Tom Thibodeau.

Dos personas con conocimiento de la situación dijeron a The Associated Press que los Bulls de Chicago enviaron al estelar Jimmy Butler y la 16ta selección global del draft del jueves por la noche a los Timberwolves de Minnesota a cambio de Zach LaVine, Kris Dunn y la séptima selección global. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato debido a que el acuerdo, reportado en primera instancia por el Chicago Tribune, no se había anunciado de manera oficial.

El canje reúne a Butler con el coach y presidente de los Wolves, Thibodeau, quien estuvo al frente de los Bulls durante cinco temporadas hasta su despido en 2015. Butler le da a Thibodeau un anotador nato y feroz defensor que había buscado para complementar a una joven base de jugadores en Minnesota, en la que sobresalen Karl-Anthony Towns y Andrew Wiggins.

Los Wolves pagaron un precio muy elevado. Además de deshacerse de una alta selección del draft, también cambiaron a una joven promesa como LaVine, quien se desgarró un ligamento de la rodilla, y Dunn, la quinta selección global del draft anterior.

Butler jugó para Thibodeau durante cuatro campañas en Chicago. Tras haber sido relegado al final de la primera del draft, Butler se consolidó en la liga — tres veces seleccionado al Juego de Estrellas. Ambos trabajadores obsesivos tuvieron diferencias ocasionales con los Bulls, y durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, Butler dijo que tenían una relación de “amor y odio”.

Pero también reconoció que con el tiempo creció su aprecio por el intenso estilo de Thibodeau, especialmente cuando los Bulls batallaron en su primera temporada bajo la tutela del coach Fred Hoiberg, quien tiene una personalidad más relajada.