Irving y James guían a Cavaliers a triunfo sobre Knicks

CLEVELAND, Ohio, EE.UU. (AP) — Carmelo Anthony seguía formando parte de los Knicks de Nueva York cuando se despertó de la siesta.

Una vez comenzó su juego el jueves, los Cavaliers de Cleveland se aseguraron de que la temporada de pesadilla de los Knicks continuaba.

LeBron James registró el 48vo triple doble de su carrera y Kyrie Irving anotó 23 puntos al guiar a los Cavaliers a un triunfo de 119-104 sobre los Knicks, que decidieron retener a su estrella Anthony y a Derrick Rose luego de la fecha límite para canjes.

James aportó 18 tantos, 13 tableros y 15 asistencias en su sexto triple doble de la temporada.

Anthony, cuyo traspaso se rumoraba debido a la tensa relación que tiene con el presidente de operaciones deportivas de los Knicks, Phil Jackson, sumó 20 puntos al acertar nueve de sus 25 tiros de campo.

"Estoy en paz", dijo Anthony. "He estado en paz, esto contento de que no tendré que hablar de canjes ni nada de esto el resto de la temporada".

El jugador dijo creer que se quedará con los Knicks.

"A nadie le gusta verse en el limbo, especialmente cuando te afecta a ti, pero así no es como funciona este deporte", dijo. "Obviamente, todos sabíamos o que estaba ocurriendo, pero no pasó nada".

Kyle Korver agregó 20 unidades por Cleveland, que tiene marca de 8-1 en febrero y ha derrotado a Nueva York 10 veces consecutivas.

"Volvimos a jugar nuestro estilo de basquetbol", comentó James. "Siempre me he sentido bien sobre nuestro equipo, sólo era la forma en la que estábamos jugando. Me siento muy bien sobre la forma en la que jugamos ahora mismo".

Courtney Lee terminó con 25 tantos a favor de los Knicks, que sufrieron su sexta derrota en siete encuentros y se encuentra en la 12da posición en la contienda por un lugar en postemporada por la Conferencia del Este. El español Willy Hernangómez aportó 11 puntos y 10 rebotes en 27 minutos en la cancha para Nueva York.