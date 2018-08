Jaime Lloreda le responde al técnico del quinteto nacional con fuertes declaraciones

Las declaraciones del técnico de la selección de baloncesto de Panamá, Manuel Hussein, que manifestó que no convocó a Jaime Lloreda por indisciplina no cayeron nada bien en el canastero que le respondió con fuertes palabras.

Hussein declaró el miércoles en el inicio de los entrenamiento del quinteto nacional lo siguiente: " Esta es la mejor lista que podemos hacer, él (Lloreda) ha estado convocado en la anterior y lo que ocurrió en esa oportunidad digamos que hace que no esté en esta convocatoria. Es un tema largo de hablar pero creo que quizás él no tuvo el mejor comportamiento que puede tener un profesional y en el partido frente a Aergentina tomó una actitud que no es la que se debe tomar dentro de un colectivo y falló. Fue un caso de indisciplina". *

¡LLOREDA FUERA! El coach Manuel Hussein confirmó que Jaime Lloreda no fue convocado por tomar una actitud en el partido pasado frente a Argentina que no es la correcta dentro de un colectivo y falló. 🔥🏀 #DeportesRPC

@fepabapanama pic.twitter.com/HVbfB5X8g1 — Deportes RPC (@deportes_rpc) 22 de agosto de 2018

*

Estas declaraciones no fueron del agrado de Lloreda que en su cuenta de instagram respondió fuertemente así: " Bueno yo estaba tranquilo este director de la selección de Panamá dice q no me convocó por indisciplina yo quiero q usted le diga al país cuál fue la indisciplina decirte q no quería jugar porq no me gustaba el tiempo q me jugaba eso fue todo dime tu todos en la selección saben q yo no soy de tu agrado porq vas a la tv y hablas mier.... se hombre tu no me convocastes yo no quise jugar porq para mi tu eres un técnico de pacotilla q vinistes a América a buscar contrato porque en tu país no te quieren por soberbio y prepotente te la tiras que eres y eres y te vendes por 1000 dollar por ventana irrespetuoso.. Federación Panameña de Baloncesto y Jair Peralta estaban claros que yo no iba a jugar si este técnico seguía porque ninguno de los jugadores se siente cómodo con él.. Dia la verdad yo no quise jugar ustedes me llamaron Tengo pruebas ... RESPETA...

Panamá inició entrenamientos con miras a los dos partidos clasificatorios al Mundial China 2019 del 14 y 17 de septiembre frente a Puerto Rico y Estados Unidos.