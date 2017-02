635x357 Lakers despiden a Kupchak, otorgan las riendas a Magic. GREG BEACHAM (Associated Press)

LOS ANGELES (AP) — Con los Lakers de Los Ángeles sumidos en el peor ciclo de la historia de la franquicia, la dueña Jeanie Buss decidió darle las riendas del equipo a Magic Johnson para que vuelvan a reverdecer laureles.

En una depuración a fondo en la directiva del equipo, Buss nombró al martes a Johnson quedó como el nuevo responsable de operaciones de básquetbol.

El gerente general Mitch Kupchak fue despedido. Y Buss también sacó a su hermano, Jim, de su cargo como vicepresidente ejecutivo del equipo a cargo de las operaciones deportivas.

Jim Buss retendrá su participación accionaria en el equipo, pero Jeanie Buss tiene la última palabra, de acuerdo a la estructura establecida por su extinto padre, Jerry Buss. Y apeló a ese poder en procura de un nuevo rumbo para una franquicia que presume de 16 campeonatos de la NBA.

Los Lakers se encaminan a perderse los playoffs por cuarta campaña seguida, algo sin precedentes en su historia.

"Fue una decisión muy difícil de tomar, quizás me he demorado demasiado", dijo Jeanie Buss en una entrevista con Spectrum SportsNet, el canal de televisión de los Lakers. "Por eso, me disculpo con la afición de los Lakers. Ahora, con claridad y dirección, y tras conversar con Earvin, un cambio era necesario".

Jeanie Buss otorgó mayores responsabilidades a Johnson, una leyenda del equipo en su época como jugador que regresó a los Lakers esta temporada con un cargo ejecutivo. Johnson es el nuevo presidente de operaciones deportivas, y reportará directamente a Jeanie Buss.

Apenas 19 días después que Johnson regresó a los Lakers con un cargo ejecutivo, Jeanie Buss decidió que el miembro del Salón de la Fama asuma el poder, pese a que no tiene experiencia en gerencia.

Los Lakers atraviesan el peor período de cuatro años en la historia del equipo, al perderse los playoffs tres años consecutivos. Su marca de 17-65 la temporada pasada fue la peor en la historia del equipo.

Jeanie Buss realizó los cambios dos días antes que expire el plazo para canjes en la NBA. Los Lakers tienen marca de 19-39 esta temporada, la primera bajo la tutela del entrenador Luke Walton, quien recibió un espaldarazo de Jeanie Buss.

"El estatus quo era inaceptable", dijo Jeanie Buss. "Eran unos Lakers sin esencia. No era lo que esta organización representa".

Johnson dijo que dejará a un lado sus numerosas obligaciones en negocios personales y su función con los Dodgers de Los Ángeles, la franquicia de béisbol de la que tiene una participación accionaria, para concentrarse en los Lakers. El carismático retirado astro pasó toda la mañana atendiendo llamas telefónicas de colegas gerentes generales y preparándose para la fecha límite de canjes dentro de dos días.

"Vuelvo a la organización que amo", indicó Johnson. "Es el momento oportuno. Era hora de dejar a un lado mis negocios y enfocarme en los Lakers".

Aunque los Lakers contratarán a un gerente general antes que acabe la temporada, Johnson empezará a tomar decisiones esta misma semana.

Se espera que los Lakers se desprendan de jugadores antes del jueves. Johnson reconoció que varios equipos están muy interesados en adquirir al escolta Lou Williams, por quien podrían recibir una selección de primera ronda en el draft. Se trata de algo que no estaría al alcance de los Lakers este año, luego de los constantes canjes que fraguaron Kupchak y Jim Buss durante la era de Kobe Bryant, con el fin de conseguir campeonatos a toda costa.

Johnson también reconoció que los Lakers estuvieron involucrados en negociaciones para obtener al estelar centro DeMarcus Cousins, quien pasó de Sacramento a Nueva Orleáns.

Los Lakers se derrumbaron tras un prometedor arranque con marca de 10-10 con Walton. Pero el entrenador novato recibió un firme voto de confianza por parte de Jeanie Buss y Johnson, quien dijo que "adora" a Walton como entrenador y que es alguien refleja a los Lakers que antes reinaban en la liga.

Kupchak fue el gerente general del equipo desde 2000, cuando Jerry West se fue de los Lakers. Llevaba 30 años en la gerencia del equipo, incluyendo los últimos 17 como gerente general. Jim Buss estuvo 19 años en la plana mayor del equipo, incluyendo 12 a cargo de las operaciones deportivas junto con Kupchak.