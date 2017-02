635x357 LeBron frustra gran noche de Wiggins, lidera triunfo de Cavs. JON KRAWCZYNSKI (Associated Press)

MINNEAPOLIS (AP) — LeBron James se pasó la mañana enviando un mensaje a los Cavaliers de Cleveland después de Kevin Love se lesionara la rodilla: todo irá bien mientras James esté en la cancha.

Después se pasó la noche demostrándolo ante un envalentonado Andrew Wiggins y los Timberwolves de Minnesota, como si alguien lo hubiera dudado en un principio.

James anotó 25 puntos, además de repartir 14 asistencias y recuperar ocho rebotes, para liderar el martes la victoria 116-108 de Cleveland en su visita a los Timberwolves.

Channing Frye aportó 21 puntos con 10 rebotes al cubrir el puesto del estelar Kevin Love, quien se perderá las próximas seis semanas tras someterse a una cirugía en la rodilla izquierda. Kyrie Irving sumó 25 puntos por los Cavs y James selló el triunfo con un triple con dos minutos para el final.

"Lo único con lo que siempre podemos contar es con el hecho de que hemos jugado sin Kev antes", dijo James. "Hemos tenido que hacerlo en playoffs. Por mucho que no te guste jugar sin alguno de tus hombres importantes, a veces si ocurre simplemente estás preparado para ello".

Wiggins totalizó 41 puntos contra el equipo que le tomó en el draft. Karl-Anthony Towns anotó 26 por los Wolves, que cerraron una tanda de seis partidos como locales con marca de 2-4. El español Ricky Rubio aportó 5 puntos, ocho rebotes y 16 asistencias para Minnesota.

Los Wolves dejaron que Cleveland registrase una efectividad de 51% en tiros de campo y meter 13 triples.

"Siempre es competitivo jugar contra ellos", comentó Wiggins. "Siento que saca lo mejor de todo el mundo".

James se tomó su tiempo para entrar de lleno en el partido, dejando que otros llevaran la voz cantante, por ejemplo un pase sin mirar a través de las piernas de Wiggins para que Derrick Williams dejara una bandeja en el segundo cuarto. Más tarde hizo dos mates en el tercero y añadió una bandeja de espaldas al estilo de Jordan dentro de una noche llena de momentos estelares.

"Esto ha sido mi responsabilidad desde que me draftearon. ¿Por qué iba a cambiar ahora?", preguntó James cuando se le preguntó si tiene que hacer más ahora que no está Love. "No ha cambiado nada. Tendré a mis hombres listos para jugar cada noche".