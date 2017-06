A LeBron le gustaría jugar básquet de 3 con Jordan y Magic

Es improbable que LeBron James compita en la nueva modalidad de basquetbol para equipos de tres integrantes en los próximos Juegos Olímpicos.

Y parece prácticamente imposible que Michael Jordan y Magic Johnson sean sus compañeros. Pero ese sueño, esbozado por James, despertó la imaginación de más de uno. Sería formidable.

El astro de los Cavaliers de Cleveland no dudó cuando un periodista de The Associated Press le preguntó con quién soñaría jugar basquetbol para tres jugadores en Tokio 2020. De inmediato mencionó a Jordan y al Magic, los líderes del “Dream Team” de Barcelona 1992.

En cambio, cuando se le preguntó quién le gustaría como compañero entre los jugadores en activo, James se mostró más precavido.

“No lo sé, tendría que pensarlo”, respondió el domingo, mientras su equipo se preparaba para el quinto partido de la final de la NBA.

James advirtió que nadie debe abrigar expectativas de verlo en la competición olímpica. De hecho no está claro todavía si la NBA permitiría siquiera que sus jugadores participaran en esta variante.

Sin embargo, James manifestó su agrado por la inclusión del basquetbol de tres jugadores en el programa olímpico.

“Esto es maravilloso para el basquetbol”, opinó. “Para nosotros, el hecho de que se agregue otra categoría de basquetbol a los Juegos Olímpicos, nos parece grandioso. No he visto los planes en detalle, ni cómo los ejecutarían... ¿Van a usar a jugadores de la NBA o del basquetbol colegial? No estoy seguro”.

“No soy muy bueno en esto de tres contra tres. Me gusta más cinco contra cinco y no me gusta jugar en los duelos de uno contra uno durante nuestras prácticas, ni en los de dos contra dos o tres contra tres. Así que probablemente no, no sería parte de un juego de tres contra tres”.

La nueva modalidad fue incorporada el viernes por el Comité Olímpico Internacional. Habrá ocho selecciones de hombres y ocho de mujeres en la competición. Pero no se ha definido de qué manera se conformarían los equipos o cómo se clasificarían para los Juegos.