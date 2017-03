635x357 Love reaparece en triunfo ante Utah, pero 2 Cavs se lesionan. STEVE HERRICK (Associated Press)

CLEVELAND (AP) — LeBron James anotó 33 puntos, incluidos 17 en el cuarto parcial, y los Cavaliers de Cleveland vencieron el jueves 91-83 al Jazz de Utah.

Kevin Love jugó por primera vez con los Cavs tras someterse a una cirugía en la rodilla izquierda el mes pasado, y el alero totalizó 10 puntos en 19 minutos.

Pero las malas noticias para Cleveland no faltaron: Kyrie Irving y Iman Shumpert tuvieron que salir del partido por lesiones.

Irving, quien anotó 21 puntos, no jugó en el cuarto periodo por rigidez en la rodilla izquierda. Tuvo un breve diálogo con James antes de salir.

"Kyrie me vio y me dijo que probablemente no podría concluir el partido", dijo James. "Con Kev restringido en los minutos que podía jugar a su regreso, yo sabía que Shump estaba fuera, así que tuve que incrementar un poco la ofensiva".

Y vaya que lo hizo. James encestó 13 de 20 tiros de campo, recuperó 10 rebotes y dio seis asistencias. También se instaló en el 13er puesto de la tabla histórica en tiros anotados, desplazando a Tim Duncan.

Shumpert sufrió un esguince en el hombro izquierdo en el tercer cuarto.

Irving le dijo a los reporteros que la rodilla le había estado molestando durante 48 horas y se le puso más rígida cuando se fue a la banca tras el tercer período. Dijo que dejó el partido como medida de precaución y desconoce si se perderá tiempo de juego.

Tyronn Lue, el entrenador de los Cavaliers, dijo que Shumpert, que ha ingresado como escolta titular durante casi tres meses, estará bajo observación diaria.

Rudy Gobert lideró a Utah con 20 puntos y 18 rebotes. El Jazz, que enfrentó a Detroit el miércoles, pareció quedarse sin energía en la recta final.

James encestó dos tiros libres para poner a Cleveland adelante a la mitad del último período. Avanzó por el carril para una volcada y agregó un triple, dándole a los Cavs una ventaja de 84-77.

El Jazz disminuyó el margen de diferencia a 84-81, pero un triple de J.R. Smith desde la esquina y una bandeja de James le dieron definitivamente a Cleveland su segundo triunfo seguido después de que había perdido cuatro de cinco.