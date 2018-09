Michael Hicks: Duele no vestir la camiseta de Panamá

El canastero Michael Hicks que no estuvo en el último partido de la selección de baloncesto frente a Estados Unidos aseguró que le duele no vestir la camiseta de Panamá.



"No quiero entrar en detalles, todo depende como me vaya durante el periodo que esté fuera del país y los acuerdos que podamos llegar", dio el alero que reforzará a Universitaqrios en la LPB.



"El tema de la selección yo prefiero no abarcar ese tema porque en realidad siendo panameño y no participar le duele a uno. Siempre la he vestido por mucho tiempo a pesar que hubo un período que no la vestí pero fue por motivos míos personales y no porque no quería jugar y luego se me dio la oportunidad otra vez".



"Quiero dejar el tema de la selección aparte y enfocarme en Universitario donde se presentó la oportunidad de ayudarlos".



Nuevo desafío con Universitario



"La liga ha ido creciendo así como Universitario, mi participación puede ser fundamental para poder ayudar y tratar de que la fanaticada venga más a los coliseos. La LPB ha crecido mucho y los equipos se han reforzado".



"Jugaré hasta el 15 de octubre, no podía estar parado, necesito estar activo y no es lo mismo entrenar solo que jugar en equipo", manifestó Hicks que volverá a Argentina donde jugará con San Martín de Corrientes.



Universitario se sigue reforzando para llegar a disputar el título que en los últimos tres años ha sido para Correcaminos de Colón.



A la llegada de Hicks se está por cerrar con Gary Forbes y Jamal Levy, además de otro refuerzo extranjero.



El martes desde la 8 de la noche en la USMA, Universitario enfrentará a los Toros de Chiriquí.