Nowitzki pacta contrato de 2 años con Mavericks

DALLAS (AP) — Dirk Nowitzki alcanzó un acuerdo con los Mavericks de Dallas que le permitirá al alero alemán emular a Kobe Bryant como los únicos jugadores con 20 años en una sola franquicia de la NBA.

Nowitzki y los Mavericks pactaron un contrato de dos años por 10 millones de dólares, y que incluye una opción del equipo en la segunda temporada, informó el jueves a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones. La persona pidió no ser identificada debido a que el acuerdo aún no ha sido anunciado.

El acuerdo es similar al que los Mavs y Nowitzki alcanzaron el año pasado. El contrato del año pasado fue de dos años por 50 millones, y el club declinó su opción antes del inicio del periodo de agencia libre este año.

Nowitzki, de 39 años, ya no es la pieza angular de los Mavericks, así que el contrato de cinco millones se ajusta a sus funciones actuales dentro de un equipo más joven desde la pasada temporada.

El salario de 25 millones el año pasado obedeció más a un gesto de Dallas de retribuirle a Nowitzki su lealtad, al aceptar contratos menos jugosos para que se pudieran adquirir a otros agentes libres.

Bryant se retiró al cabo de la temporada 2015-16, su vigésima con los Lakers de Los Ángeles. Se convirtió en el quinto jugador en completar al menos 20 años en la NBA.

Nowitzki no ha descartado jugar más allá de la próxima campaña, algo que deslizó en la gala de premios de la NBA la semana pasada, en la que recibió el galardón al Compañero del Año.

Pase lo que pase, el legado de Nowitzki en la liga es imborrable. Guió a los Mavericks a su único campeonato en 2011, consagrándose como el más valioso de la serie final. También es el único extranjero con 30.000 puntos en su carrera, hito que alcanzó la pasada temporada.