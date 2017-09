635x357 Warriors decidirán pronto si visitarán a Trump. JANIE McCAULEY (Associated Press)

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — El entrenador Steve Kerr informó el viernes que los Warriors de Golden State decidirán en grupo en los próximos días si visitarán al presidente Donald Trump en la Casa Blanca como campeones de la NBA.

El gerente general Bob Myers añadió que los Warriors han estado en contacto con la Casa Blanca, mientras que el dueño del equipo, Joe Lacob, también estará involucrado en la decisión.

“No sé qué vamos a hacer”, dijo Myers. “No está claro, aunque asumo que mucha gente cree que sí y mucha gente cree que no. Desde nuestra opinión, mi opinión, el asunto merece un foro adecuado. Merece que se piense al respecto, así que cuando tengamos una decisión, al menos sea una bien pensada.

Stephen Curry se ha pronunciado enfáticamente en contra de la visita.

“Yo no quiero ir... mis convicciones son las mismas”, dijo el estelar armador durante el día de prensa del equipo.

“Al igual que nuestro país, cada opinión cuenta e importa. Basándome en las conversaciones que hemos tenido en el pasado y lo que las personas han dicho a la prensa y entre sí, sé bastante bien cuál es la postura de cada quien”, dijo Curry. “Pero queremos respetar la oportunidad, no solo de representarnos a nosotros mismos, nuestras creencias, sino también a nuestra organización, porque obviamente estamos en esta posición porque ganamos un campeonato y logramos algo especial juntos. Para nosotros, es necesario tomarnos el tiempo para entender la magnitud de la decisión y hacer lo correcto, que es muy importante”.

El Jugador Más Valioso de la Final, Kevin Durant, adoptó la misma postura.

“Será difícil que cambie de opinión”, comentó Durant.

Kerr sabe que su equipo tendrá una conversación honesta sobre qué será lo más conveniente respecto a la visita a la Casa Blanca.

“No hemos tenido la oportunidad de estar juntos. En el verano todos se van de viaje, así que es importante que todos expresen su punto de vista, no solo los jugadores, sino entrenadores, la gerencia y los dueños, y no hemos tenido esa oportunidad”, dijo Kerr. “Así que no es algo en lo que en realidad hemos pensado mucho, pero nos reuniremos en los próximos días y tomaremos una decisión.

Curry recalcó que una decisión de no asistir a la Casa Blanca sería apenas el primer paso.

“Al ejercer acciones y no ir, ojalá que inspiremos algo de cambio sobre lo que toleramos en este país y lo que es aceptado y sobre qué podemos hacernos de la vista gorda”, dijo el base. “No es solo el acto de no acudir. Hay más cosas que hacer para que el mensaje sea más claro.