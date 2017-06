635x357 Westbrook, el Más Valioso de la NBA por primera vez. BRIAN MAHONEY (Associated Press)

Russell Westbrook alcanzó a Oscar Robertson y siguió adelante para batir un récord de la NBA.

Westbrook fue elegido el lunes Jugador Más Valioso de la NBA tras una temporada histórica en la que anotó 42 triple-dobles. Durante el curso anotó 31,6 puntos de media y añadió 10,7 rebotes y 10,4 asistencias por juego, sumándose a Robertson como los únicos jugadores en promediar el triple-doble durante toda una temporada y batiendo la marca de Robertson de 41 triple-dobles en una temporada en 1961-62.

“Recuerdo cuando era pequeño estar en casa, jugando a videojuegos y esas cosas con mi padre, y mi madre sentada allí y mi hermano, y hablar sobre que quizá algún día yo podría ser el MVP. Obviamente entonces bromeaba”, dijo Westbrook.

“Pero ahora, estar aquí con este trofeo al lado es una bendición de verdad, y es una sensación increíble, algo que nunca pude imaginar”, añadió.

La victoria de Westbrook puso fin a la primera ceremonia de premios de la NBA, que incluyó dos trofeos para los Rockets de Houston y otros tantos para los Bucks de Milwaukee.

El base recibió 69 votos como primera opción y 888 puntos de un grupo de 100 profesionales de los medios y una votación de los aficionados, para superar de lejos a James Harden, de Houston, que recibió 22 votos como primera opción y 753 puntos. Kawhi Leonard, de San Antonio, fue tercero con nueve votos de primera opción y 500 puntos.

Westbrook puso fin al reinado de dos años de Stephen Curry, quien la pasada temporada se convirtió en el primero en ganar el premio en forma unánime.

El hombre que juega desafiante sobre la pista se emocionó durante un discurso de agradecimiento en el que invitó a varios compañeros a subir con él al escenario.

“Nunca pensé que podría decir que rompí el récord de Oscar Robertson y eso es una bendición de verdad”, dijo.

El jugador de los Bucks Malcolm Brogdon se convirtió antes en el primer jugador no seleccionado en primera ronda que gana el premio al Novato del Año en la era actual del draft, superando a los jugadores de Filadelfia Dario Saric y Joel Embiid.

Brogdon, que jugó para Virginia en la liga universitaria, fue el 36 de la selección general. El formato actual del draft comenzó en 1966.

“Creo que es un ejemplo para los chicos a los que les dicen que son demasiado bajitos, que no son lo bastante atléticos, que no son bases de verdad, que no son tiradores de verdad”, dijo Brogdon. “Creo que es un mensaje importante para que la gente lo vea, y puede hacerse. Sólo requiere mucho”.

Su compañero Giannis Antetokounmpo ganó el premio al Jugador Más Mejorado.

El técnico de Houston Mike D’Antoni obtuvo el premio al mejor entrenador. D'Antoni, quien también ganó el premio cuando dirigió a Phoenix, lideró a los Rockets a una campaña de 55 victorias. Eric Gordon, de los Rockets, fue nombrado Sexto Hombre del Año tras batir el récord de más triples como suplente en su primera temporada sin ser titular.

En otros premios, Draymond Green (Golden State) fue consagrado como el mejor jugador defensivo. Leonard había acaparado el laurel en los dos años anteriores.