Westbrook alcanza su triple-doble 18, OKC vence a Memphis

OKLAHOMA CITY (AP) — Russell Westbrook consiguió su 18vo triple-doble de la temporada y el Thunder de Oklahoma City derrotó el miércoles 103-95 a los Grizzlies de Memphis.

Westbrook acabó con 24 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias, para el triple-doble número 55 de su carrera. El escolta igualó su total de triple-dobles de la pasada temporada sin llegar al punto medio del actual curso, y la cantidad del año pasado fue la más alta de un jugador desde los 18 de Magic Johnson en la campaña de 1981-82.

Westbrook no sólo está logrando estadísticas. El Thunder está 15-3 esta temporada y 33-3 en las dos últimas temporadas en encuentros en los que logra un triple-doble.

"La gente puede quedarse inmersa en los números y hablar de números, y los números no reflejan las victorias", dijo el técnico del Thunder Billy Donovan. "Cuando Russell ha conseguido los triple-dobles, hemos ganado, y creo que eso es en lo que más se centra él".

Enes Kanter anotó 19 puntos y Victor Oladipo añadió 16 para el Thunder, que logró su tercera victoria seguida y cobró revancha de su peor derrota de la temporada.

El Thunder cayó 114-80 en Memphis el 29 de diciembre, un partido en el que Westbrook fue expulsado.

Mike Conley lideró a los Grizzlies con 22 puntos y Zach Randolph y Chandler Parsons sumaron 14 cada uno para los Grizzlies.

"Fue uno de esos juegos", dijo Randolph. "No lográbamos encestar, pero seguíamos en el partido. No jugamos bien en absoluto. Fue uno de esos juegos. Reconozcan el mérito de ellos, encestaron y nosotros no. No lo ejecutamos al final y ganaron".