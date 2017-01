635x357 Al entrenador de los Cavaliers le molestan las distracciones. TOM WITHERS (Associated Press)

CLEVELAND (AP) — Están perdiendo contra equipos a los que deberían vencer —fácilmente. Y para empeorar las cosas, los Cavaliers, campeones de la NBA, están metidos en distracciones, con dimes y diretes propios de una telenovela.

"Detesto eso", dijo el jueves el entrenador Tyronn Lue tras una práctica.

Con seis derrotas en ocho partidos, los Cavs están en un hoyo en el que nunca pensaron estar. También tienen que responder a polémicas que ellos mismos crearon luego que LeBron James se dijo descontento con el plantel que tiene el equipo y cuestionó el compromiso de la dirigencia de Cleveland para ganar un segundo campeonato consecutivo.

No todo está bien con el rey James ni sus compañeros, quienes han pasado los últimos días enmarañados en un lío. Todo ello está dificultando que Lue consiga la debida concentración de su equipo en los verdaderos objetivos.

"Hay un montón de distracciones", dijo Lue, quien en la temporada pasada guio con maestría a los Cavs para que eludieran algunos obstáculos y conquistaran el título. "Tenemos que enfocarnos en el basquetbol, volver a ganar. Ahora somos el tercer mejor equipo en la NBA. Somos un equipo sobresaliente. Somos los campeones, así que solo tenemos que volver a jugar basquetbol a nivel de campeonato. Eso es todo".

Como si todo fuera tan simple.

Los problemas de Cleveland parecen más fuertes que la fragilidad de la defensa, la necesidad de otro armador o la mala puntería desde la línea de castigo (los Cavs convirtieron sólo 17 de 34 tiros libres en la derrota del miércoles ante Sacramento).

La decisión de James, de desahogarse públicamente tras una derrota el lunes en Nueva Orleáns, podría ser parte de una ruptura más grande. El gerente general David Griffin rechazó sus comentarios, diciendo antes del juego del miércoles que si bien entiende la frustración de James, le hubiera gustado que el tres veces campeón eligiera otra manera para comunicar sus opiniones.

A decir verdad, los Cavs no han jugado bien desde hace varias semanas, pero Lue dijo que no hay nada que no pueda corregirse.

"Hemos tenido una racha difícil", dijo. "Y cuando uno no juega bien, va a tener fallas, va a tener cosas que van en su contra. Entendemos eso. Estamos mejor y vamos a seguir mejorando para comenzar a ganar partidos. Confiamos en que podemos hacer esto y que haremos esto".

Sin ser específico, Lue dijo que le molestan los reportes que hablan de disfunciones en el seno de los Cavaliers. Ya es suficiente hacer que su equipo se concentre para mejorar sin tener que enfrentar influencias externas.