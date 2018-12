Benicio Robinson se reelige en la Fedebeis hasta 2022

Con 8 votos a favor y 0 votos en contra, la nómina única presidida por Benicio Robinson, fue reelecta de forma unánime este miércoles, 19 de diciembre, para guiar los destinos de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) por un periodo que comprende de 2019 a 2022.

La nueva Junta Directiva está conformada por Benicio Robinson, Presidente; Ramón Crespo, Vicepresidente; Orlando Quintero, Secretario; Leonardo Ortega, Tesorero; Mario Luis Delgado, Fiscal; Samantha León, Vocal; y Esteban Carrasco, Vocal. Estos dos último, son los nuevos integrantes de la nueva Junta.

“La postulación de la nómina única obedeció al consenso logrado entre todos los dirigentes deportivos del país, con los cuales hemos realizado en estos 4 años un trabajo extraordinario en el desarrollo y masificación del béisbol. Ahora, iniciamos una nueva etapa, con retos diferentes y que estoy seguro cumpliremos”, sostuvo Robinson.

De las 12 ligas provinciales del país, asistieron a la elección ocho presidente, dado a que la Liga Provincial de Veraguas no ha sido electa, la Liga Provincial de Los Santos se mantiene impugnada, la Liga Provincial de Chiriquí no ha obtenido su resolución en firme y el presidente electo de Herrera, Reyes Casas, no asistió al acto de elección, que se efectuó en las oficinas de la FEDEBEIS.