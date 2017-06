635x357 Cabrera pega jonrón, Tigres derrotan a Reales. Associated Press

DETROIT (AP) — Miguel Cabrera y J.D. Martínez dispararon jonrones, mientras que Justin Verlander lanzó siete sólidos innings para que los Tigres de Detroit derrotasen 5-3 a los Reales de Kansas City.

El venezolano Cabrera disparó su noveno jonrón de la campaña en el tercero, un batazo por banda contrario que trajo tres carreras.

Verlander (5-4) no había sacado un out y perdía 3-0. Pero no permitió más carreras y los Tigres ganaron su segundo en fila tras una racha de ocho derrotas. El derecho toleró tres carreras, nueve hits, un boleto, además de recetar seis ponches.

Tres relevistas culminaron la tarea para los Tigres, con Justin Wilson encargándose del noveno para su séptimo salvado.

Matt Strahm (2-5) permitió cinco carreras y seis hits en 3 2/3 innings por los Reales.

Kansas City pegó temprano con un doble por regla de Whit Merrifield al iniciar el juego, y los siguientes cuatro bateadores conectaron sencillos para una ventaja 3-0 sin outs en el primero.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-1, dos impulsadas; y Alcides Escobar de 4-2. El dominicano Jorge Bonifacio de 5-2, una anotada y una remolcada.

Por los Tigres, el venezolano Miguel Cabrera de 4-1, una anotada y tres impulsadas. El cubano José Iglesias de 4-1, una anotada.