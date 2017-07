Carew vuelve a Minnesota por primera vez desde trasplante

MINNEAPOLIS (AP) — Más de tres horas antes de que realizara el primer lanzamiento ceremonial del juego del lunes, Rod Carew jugueteaba con una pelota.

“No había tomado una desde que me operaron”, dijo el legendario pelotero panameño.

El lanzamiento de Carew justo debajo del montículo apenas llegó al plato. Pero la precisión y la distancia no son tan importantes como la presencia del miembro del Salón de la Fama en Target Field por primera vez desde que se sometió a un trasplante de corazón y riñón el 16 de diciembre de 2016.

“Es mi primer viaje en avión, así que realmente estaba ansioso. Siempre que regreso a la Ciudades Gemelas siento que estoy de regreso en casa”, dijo el panameño de 71 años antes del duelo entre los Mellizos y los Angelinos de Los Ángeles.

Durante una ceremonia previa al partido, Minnesota conmemoró el 40 aniversario de la campaña de 1977, en la que Carew ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana y en el que coqueteó con convertirse en el primero en batear para .400 desde que Ted Williams consiguiera un porcentaje de .406 en 1941.

El porcentaje de Carew, siete veces campeón de bateo, llegó a ser de hasta .411 el 29 de junio, antes de finalizar la campaña en .388.

Jugó para los Mellizos entre 1967 y 1978 y continuó su carrera con los Angelinos entre 1979 y 1985. Ambos equipos han retirado su número 29.

“Cuando hay la oportunidad de reunirse con Rod, generalmente es algo especial”, dijo el manager de los Mellizos, Paul Molitor.

Acompañado de su esposa Rhonda, Carew dijo que realiza rehabilitación cardiovascular.

“Las cosas van bien. Me presionan y se aseguran de que haga mis ejercicios, y yo también me presiono para hacerlo, porque mi instructora aquí no me deja en paz si no lo hago bien o me esfuerzo en la rehabilitación”.

Carew sufrió un ataque cardiaco masivo el 20 de septiembre de 2015.

Su corazón y uno de sus riñones eran de Konrad Reuland, un ex tight end de la NFL con los Jets de Nueva York y los Ravens de Baltimore, quien falleció de un aneurisma cerebral el 12 de diciembre a los 29 años de edad.

Ya hay planes para que un miembro de la familia Reuland realice el primer lanzamiento ceremonial en Minnesota durante el juego del 18 de agosto, Día del Donante de Órganos, y Carew planea asistir al evento.

“Murió para que yo pudiera vivir, así que todos los días lo llevo dentro de mí para que me ayude a salvar vidas, ya saben, hablando con la gente sobre problemas cardiacos y la importancia de donar órganos, porque hay muchas personas que están a la espera de órganos”, dijo Carew.