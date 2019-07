Carlos Carrasco revela que padece leucemia

El abridor de los Indios de Cleveland Carlos Carrasco reveló que está siendo tratado por leucemia, pero se expresó confiado en volver a lanzar esta temporada.

Carrasco, que recibió el diagnóstico en junio, le habló a una estación televisiva en la República Dominicana sobre su condición cuando visitaba un hospital, donde estaba viendo a pacientes.

El derecho venezolano de 32 años se estuvo sintiendo letárgico durante semanas en mayo antes de examinarse.

Entrevistado por CDN, Carrasco relató que dejó de lanzar a finales de mayo cuando los doctores detectaron algo diferente en mi sangre”.

“Entonces, los doctores se preocuparon un poco y me hacen otra prueba de sangre. Y la sangre sale muy alterada, las plaquetas salen altísimas”, dijo Carrasco. “Semanas después voy con mi esposa al hospital y me dan la noticia que tengo leucemia. Es una de las cosas por la que no estoy jugando ahora mismo, pero ya me integro a fines de julio.

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Existen varias formas de la enfermedad, muchas de las cuales son altamente tratables.

Los Indios no han comentado sobre el diagnóstico de Carrasco.

Después del diagnóstico, Carrasco conversó con Jason Kipnis, compañero de equipo de toda la vida, ayudándole a investigar y entender la enfermedad.

“Saldrá de esto con la ayuda de todos”, dijo Kipnis el mes pasado. “Sé que la ciudad será muy solidaria con él. Cada vez que alguien lo vea, le darán buenos deseos y le preguntarán cómo le va. Seguro va a sonreír. Siempre está de buen humor”.

Tras iniciar como relevista, Carrasco se transformó en uno de los abridores más consistentes en la Liga Americana en los últimos años. Ganó 17 partidos la campaña pasada y se fue 18-6 en el 2017, cuando fue cuarto en la votación del Cy Young.

Ha estado con Cleveland desde el 2009. En diciembre firmó un contrato de cuatro años y 47 millones de dólares con el equipo.

Antes del diagnóstico, Carrasco no estaba lanzando bien. Tenía marca de 4-6 con 4.98 de efectividad en 12 aperturas, permitiendo 14 carreras en 65 innings.

