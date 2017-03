635x357 Cervelli espera mantenerse saludable con los Piratas. ROB BIERTEMPFEL (Associated Press)

BRADENTON, Florida, EE.UU. (AP) — Antes de que se fracturara una mano en junio, al hacer un swing, Francisco Cervelli había ingresado ya media docena de veces a la lista de los lesionados. Y el receptor venezolano no está contento por haberse perdido tanto tiempo de la campaña con los Piratas de Pittsburgh.

Cervelli se ausentó cinco semanas tras someterse a una cirugía para reparar el hueso hamatal. Incluso antes de que la fractura sanara, tuvo que jugar, soportando el dolor, pero los Piratas le dieron descanso durante la última semana de la temporada.

"Fue algo vergonzoso, porque me tomo muy en serio este trabajo", comentó Cervelli. "Así soy. Lo bueno es que estas situaciones nunca me desmotivan".

Cervelli es duro, incluso para los parámetros de un cátcher. Constantemente es golpeado por lanzamientos y batazos de foul.

De 2003 a 2014, en sucursales y en el primer equipo de los Yanquis de Nueva York, soportó esguinces de rodilla así como fracturas del pie izquierdo y de la mano derecha. Sufrió además un tirón de segundo grado en un muslo, una conmoción cerebral y migrañas.

"No quiero poner pretextos", destacó. "Quiero hacer que ocurran las cosas".

Pero en esta pretemporada, se vio aquejado muy pronto por otro percance. Una molestia en el pie derecho lo obligó a perderse dos días de entrenamientos, poco después de la apertura del campamento.

Mediante una plantilla en el zapato derecho, Cervelli ha logrado que se mitigue el dolor, pero ha jugado sólo en dos de los primeros encuentros de los Piratas en la Liga de la Toronja.

Incluso durante la ausencia de Cervelli, el sustituto Chris Stewart no ha podido jugar en la pretemporada. Stewart, de 35 años se sometió en septiembre a una cirugía para reparar meniscos y cartílago de una rodilla.

Cervelli permanecerá en el campamento con los Piratas hasta el domingo. Luego, participará en el Clásico Mundial de Béisbol, pero no con Venezuela, sino con Italia, selección a la que representó ya en la edición de 2009.

"Fue un honor que me pidieran jugar, así que no me lo voy a perder", comentó Cervelli, de padre italiano.

El año pasado, firmó una extensión contractual por tres años y 31 millones de dólares. En 101 encuentros de la campaña anterior, bateó para .264 con 33 impulsadas.

Cumplirá 31 años el lunes y quiere jugar entre seis y ocho temporadas más, retirándose con los Piratas.

"No pararé hasta estar donde quiero", aseveró. "Tengo metas personales, porque creo que puedes ser egoísta y al mismo tiempo pensar en el equipo. Lo importante es trabajar y mejorar".