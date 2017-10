635x357 Cleveland se topa con Aaron Judge y los Yanquis. TOM WITHERS (Associated Press)

CLEVELAND (AP) — Arrasaron con su división otra vez, con una racha histórica, 102 victorias y asegurando la ventaja de local a lo largo de los playoffs de la Liga Americana. Los Indios de Cleveland han tenido una temporada singular.

Una nueva, la más importante, está por comenzar.

Con el corazón corto tras quedarse cortos el año pasado ante los Cachorros de Chicago, Cleveland apuntó a una nueva oportunidad en octubre para poner fin a una sequía sin campeonatos de la Serie Mundial que se remonta a 1948.

Los Indios están de vuelta, pero ahora se van topar con un mastodonte de 2,04 metros (6,7 pies) y no se cansa de conectar jonrones

Mucho cuidado con Aaron Judge.

En el mismo estadio donde su mágica postemporada de 2016 llegó a su fin el 2 de noviembre, con una llovizna y en extra innings, los Indios abrirán la serie divisional el jueves ante Judge y los Yanquis de Nueva York, que remontaron para vencer a los Mellizos de Minnesota en el juego de comodines.

Sin achicarse en un momento de mayor envergadura, Judge bateó un jonrón de dos carreras en su debut de playoffs, y los Yanquis le dieron la vuelta a un 3-0 adverso en el primer inning para ganar su primer juego de postemporada en cinco años. Lo que sigue es una serie al mejor de cinco partidos contra los reinantes campeones de la Liga Americana — y el equipo favorito para llevárselo todo.

“No nos damos por satisfechos”, dijo Judge tras la victoria 8-4 en el Yankee Stadium. "Ahora hay que seguir pisando el acelerador en Cleveland”.

Si bien fanáticos en todas partes vibran por ver a Judge, quien bateó 52 jonrones como novato, enfrentar al as de los Indios Corey Kluber y al mejor grupo de lanzadores de las mayores, el manager de Cleveland Terry Francona no se entusiasma tanto.

“Excelente para las Grandes Ligas”, dijo Francona sobre Judge. “Malo para los equipos que le enfrentan. Es realmente excepcional. En todos los sentidos, es un joven muy especial. No tuve la oportunidad de verlo en el Juego de Estrellas porque no pude ir, pero todo el mundo llegó hablando maravillas sobre su persona”.

“Y sé que, si le tiras donde no se debe, la va a mandar lejos”, señaló.

Francona decidió salirse del patrón en el primer partido al asignarle la apertura a Trevor Bauer, ganador de 17 juegos en la temporada regular, en vez de Kluber, asignado para el segundo. Francona consideró que ello le permitirá contar con Kluber, con su descanso habitual, para un posible quinto partido.

Tienen sentido, pero puede ser arriesgado.

Bauer está advertido del poder Judge, pero dice que no se puede menospreciar al resto de la alineación de Nueva York.

“Cuentan con talento joven con mucho poder”, dijo. “También tienen a algunos veteranos que han complementado todo. Son versátiles a la ofensiva, es un equipo muy bien balanceado”.

Pero los Indios son otro equipo completo, sin fisuras en su alineación y uno que terminó pisando fuerte, hilvanando una racha de 22 victorias entre el 14 de agosto y el 24 de agosto, con 33 victorias en sus últimos 37 partidos.

Con Francisco Lindor, José Ramírez y Edwin Encarnación a la cabeza, Cleveland acabó 5-2 contra Nueva York en la temporada regular, incluyendo una barrida en el Yankee Stadium a fines de agosto.

Todo eso ha quedado atrás.

“Empezamos de cero”, dijo Francona. “Lo determinante será quien juegue mejor. No importan lo que opine alguien sobre quién debe ganar, a menos que sean los umpires”.

Otros factores claves en la serie:

BULLPENS: Cleveland y Nueva York presumen de dos los mejores bullpens de las mayores, cargados con pitchers que lanzan duro, especialistas y cerradores de fuste.

El manager de los Yanquis Joe Girardi apeló a sus relevistas el lunes, luego que el abridor Luis Severino fue castigado en el primer inning. Chad Green, David Robertson, Tommy Kahnle y Aroldis Chapman se combinaron para 8 2/3 innings de un relevo en el que permitieron una carrera y recetaron 13 ponches.

Los Indios también cuentan con lo suyo, incluyendo a Andrew Miller, prácticamente infranqueable en octubre pasado.

MICHAEL BRANTLEY: El jardinero de Cleveland fue un mero testigo del último otoño. Ahora será protagonista. Se recuperado lo suficiente de una lesión de ligamento en el tobillo y fue incorporada en el roster de postemporada de Cleveland. Le tocará ser emergente, pero es posible que juegue en los jardines.

EL DRON: Un pasatiempo de Bauer estuvo a punto de descarrillar la postemporada de los Indios el año pasado, al cortarse un dedo al manipular un dron. Ha sido más cuidado este octubre.

Bauer recientemente perdió uno de sus drones al precipitarse en un parque. Sospecho que lo robaron.

“Lo sigo buscando”, dijo. “Ya me he rendido. Así que empecé el proceso de construir uno nuevo. Pero le quité las hélices este año, así que no habrá problema”.