635x357 Después de todo, José Bautista sigue en Toronto. ERIC NÚÑEZ (Associated Press)

Las circunstancias que permitieron que José Bautista aún luzca un uniforme de los Azulejos de Toronto tal vez no sean del agrado del toletero dominicano.

Hace un año, Bautista era optimista sobre su futuro, asegurando que no quería saber de negociaciones durante la campaña. Su objetivo era cuajar otra gran temporada en 2016 y sentarse a esperar buenas ofertas en la agencia libre, las pertinentes a su valor real en el mercado.

Pero diversos factores conspiraron en contra del bateador con más jonrones en las mayores desde 2010 — con 249.

Acabó dos veces en la lista de incapacitados y solo pudo participar en 116 juegos en 2016. Se las arregló para acumular 22 cuadrangulares en 423 turnos y un porcentaje de embasado de .366, pero esos números no daban para posicionarle con firmeza en la agencia libre. Además, estaba su edad (36 años), una oferta calificada que implicaba renunciar a una selección de draft, muchos bateadores derechos como él y el declive de su defensa.

Más movidos por la conveniencia que por un sincero interés mutuo y tras esperar hasta enero, Bautista acabó firmando un contrato garantizado de 18,5 millones por un año con los Azulejos, incluyendo opciones para las dos campañas subsiguientes.

Y fue así que el equipo pudo retener a uno de los dos artilleros dominicanos que les llevaron a la serie de campeonato de la Liga Americana las últimas dos temporadas, aunque el que más hubieran querido continuar desertó a Cleveland.

Edwin Encarnación, cuyo jonrón en el 11mo inning sentenció la victoria ante Baltimore en el juego de comodines el año pasado, habría recibido una oferta inicial de 80 millones por cuatro años de Toronto. Pero la rechazó al confiar que recibiría algo superior. Cuando eso no se concretó, el primera base y bateador designado aceptó firmar por 60 millones y tres años con los Indios, el club que superó a Toronto en la serie de campeonato.

Tanto Bautista como los Azulejos han puesto buena cara. Si su producción repunta, el inesperado reencuentro podría acabar dando buenos dividendos para ambas partes.

"Tengo mis cosas que me motivan, pero no diría que demostrar a la gente que están equivocados es lo que me estimula de una manera u otra", subrayó Bautista, quien bateó por lo menos 35 jonrones en cuatro de siete campañas previo a 2016.

___

REEMPLAZAR A ENCARNACIÓN

¿Cómo compensar los 42 jonrones y 127 impulsadas que aportó Encarnación en su octava y última temporada con Toronto?

"No hay forma de reemplazar a Edwin totalmente, todo lo que hizo. Pero esto es así y ya no está con nosotros", dijo el manager John Gibbons.

Los Azulejos se movieron rápido al pactar por 33 millones y tres años para adquirir al agente libre Kendrys Morales, un bateador designado que sumó 52 jonrones con 199 impulsadas las últimas dos temporadas con Kansas City. Ambidiestro, Morales ayudará a balancear un orden ofensivo cargado de derechos. Procedente de Kansas City, su poder podría beneficiarse en el Rogers Centre y otros parques de la división Este con dimensiones favorables a los bateadores.

___

ATAQUE

Bautista y Morales estarán en la parte medular de una ofensiva que también cuenta con el torpedero Troy Tulowitzki, el receptor Russel Martin y el tercera base Josh Donaldson, quien viene de una campaña con 37 jonrones.

Otra adición fue la del primera base y jardinero Steve Pearce con un contrato de 12,5 millones y dos años.

___

ROTACIÓN

El pitcheo abridor es su fuerte. Boston pudo haber sumado al as zurdo Chris Sale para erigirse como favorito para repetir como campeones del Este de la Liga Americana, pero la rotación de Toronto es probablemente la mejor en la división.

Aaron Sánchez (líder de efectividad de la liga), J.A. Happ (ganador de 20 juegos) y Marcus Stroman (brillante actuación en la final del Clásico Mundial) son los líderes. El mexicano Marco Estrada y el zurdo Francisco Liriano completan el quinteto.

___

EL FUTURO

Han vuelto a reforzar su sistema de ligas menores. Su adquisición más llamativa fue la de Lourdes Gurriel Jr. con un contrato de siete años por 22 millones. Hermano menor de Yulieski Gurriel, infielder de los Astros, e hijo de una leyenda del béisbol cubano, el prospecto de 23 años comenzará la campaña en las menores. Jugó en el cuadro interior y en los jardines en Cuba, pero los Azulejos quieren verlo como tercera base o en el campocorto.

Otro hijo de leyenda también viene subiendo. Se trata del tercera base dominicano Vladimir Guerrero Jr., cuyo padre Vladimir se quedó corto por muy poco de ser elegido al Salón de la Fama en su primero año.

___

LO QUE PUEDE SALIR MAL

Falta de profundidad en la banca y el bullpen. Perdieron a dos efectivos relevistas en el invierno, el derecho Joaquín Benoit y el zurdo Brett Cecil. Joe Smith y J.P. Howell serán sus reemplazantes para acompañar al preparador de mesa Jason Grilli y al cerrador mexicano Roberto Osuna. Pearce se operó el codo en septiembre y no podrá colaborar en los jardines al inicio de la campaña, con lo que deberán arreglárselas con Ezequiel Carrera y Melvin Upton alternándose en el bosque izquierdo.